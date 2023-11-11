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فنان كمبودي يحول الإطارات إلى مـجـسـمـات لكـيـنـج كونج وحيوانات عملاقة

11/11/2023 7:11:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يرتفع‭ ‬وسط‭ ‬حقول‭ ‬أرز‭ ‬هادئة‭ ‬على‭ ‬مشارف‭ ‬العاصمة‭ ‬الكمبودية‭ ‬بنوم‭ ‬بنه‭ ‬مجسّم‭ ‬عملاق‭ ‬لغوريلا‭ ‬أنجزه‭ ‬فنان‭ ‬كمبودي‭ ‬مستخدماً‭ ‬إطارات‭ ‬دراجات‭ ‬هوائية‭ ‬ونارية‭ ‬قديمة،‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬حرصه‭ ‬على‭ ‬تشجيع‭ ‬الآخرين‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬استخدام‭ ‬المواد‭ ‬في‭ ‬عملهم‭. ‬واستخدم‭ ‬مين‭ ‬تايثفيب‭ ‬500‭ ‬إطار‭ ‬دراجات‭ ‬هوائية‭ ‬ونارية‭ ‬لإنشاء‭ ‬مجسّم‭ ‬يمثّل‭ ‬الغوريلا‭ ‬الخيالية‭ ‬‮«‬كينج‭ ‬كونج‮»‬‭ ‬التي‭ ‬خصص‭ ‬لها‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأفلام‭ ‬السينمائية‭ ‬عُرضت‭ ‬على‭ ‬الشاشة‭ ‬الكبيرة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1933‭. ‬ويبلغ‭ ‬علوّ‭ ‬المجسّم‭ ‬الذي‭ ‬بناه‭ ‬مين‭ ‬تايثفيب‭ ‬بالإطارات‭ ‬مترين‭ ‬ونصف‭ ‬متر‭. ‬واستغرق‭ ‬إنجاز‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬خمسة‭ ‬أسابيع‭ ‬مع‭ ‬تلقيه‭ ‬مساعدة‭ ‬من‭ ‬شخصين‭ ‬يعملان‭ ‬معه‭. ‬ومنذ‭ ‬أربع‭ ‬سنوات،‭ ‬يُقدِم‭ ‬الفنان‭ ‬البالغ‭ ‬37‭ ‬عاماً‭ ‬الذي‭ ‬تلقى‭ ‬دروسه‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬الفنون‭ ‬الجميلة‭ ‬في‭ ‬بنوم‭ ‬بنه‭ ‬على‭ ‬تحويل‭ ‬الإطارات‭ ‬المرمية‭ ‬إلى‭ ‬مجسمات‭. ‬وأنجز‭ ‬نحو‭ ‬40‭ ‬تمثالاً‭ ‬باعها‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬الزبائن،‭ ‬بينها‭ ‬مجسمات‭ ‬لـ‮«‬كينج‭ ‬كونج‮»‬‭ ‬ولفيلة‭ ‬وأسود‭ ‬وثعابين‭ ‬كوبرا‭ ‬وغارودا،‭ ‬وهو‭ ‬كائن‭ ‬من‭ ‬عالم‭ ‬الأساطير‭ ‬نصفه‭ ‬إنسان‭ ‬ونصفه‭ ‬الآخر‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬طائر‭. ‬ويبدي‭ ‬تايثفيب‭ ‬أمله‭ ‬أن‭ ‬يحذو‭ ‬آخرون‭ ‬حذوه‭ ‬ويستخدموا‭ ‬المواد‭ ‬المطاطية‭ ‬والبلاستيكية‭ ‬المرمية‭ ‬لإنجاز‭ ‬أعمال‭ ‬مُبتكرة،‭ ‬سعياً‭ ‬إلى‭ ‬المساهمة‭ ‬تالياً‭ ‬في‭ ‬الحدّ‭ ‬من‭ ‬تلوّث‭ ‬البيئة‭. ‬ويقول‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬استخدمت‭ ‬إطارات‭ ‬قديمة‭ ‬عائدة‭ ‬لدراجات‭ ‬هوائية‭ ‬ونارية‭ ‬كي‭ ‬أنجز‭ ‬بها‭ ‬مجسمات‭ ‬لحيوانات،‭ ‬لأنّ‭ ‬هذه‭ ‬الإطارات‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬تُرمى‭ ‬وإذا‭ ‬تمكنّا‭ ‬من‭ ‬إعادة‭ ‬تدويرها‭ ‬فذلك‭ ‬سيعود‭ ‬بالفائدة‭ ‬على‭ ‬البيئة‮»‬‭. ‬وتواجه‭ ‬كمبوديا‭ ‬تحدياً‭ ‬كبيراً‭ ‬ومتزايداً‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬النفايات،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬تبذل‭ ‬بعض‭ ‬الجهود‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الخصوص‭.‬

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