رسوم لمايكل أنجلو على جدران قبو كان يختبئ فيه أصبحت متاحة للعامّة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتظهر‭ ‬هذه‭ ‬الرسوم‭ ‬بالفحم‭ ‬على‭ ‬جدران‭ ‬غرفة‭ ‬هي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬قبو‭ ‬سابق‭ ‬للفحم‭ ‬يقع‭ ‬تحت‭ ‬كنائس‭ ‬ميديتشي‭. ‬

ويُفتَح‭ ‬هذا‭ ‬القبو‭ ‬للعامة‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬نوفمبر‭. ‬

وكانت‭ ‬هذه‭ ‬الغرفة‭ ‬المعروفة‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬الغرفة‭ ‬السرية‮»‬‭ ‬لمايكل‭ ‬انجلو‭ ‬والتي‭ ‬تبلغ‭ ‬مساحتها‭ ‬عشرة‭ ‬أمتار‭ ‬بثلاثة،‭ ‬تستخدم‭ ‬لتخزين‭ ‬الفحم‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬1955‭.‬

وأوضح‭ ‬المتحف‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬الغرفة‭ ‬‮«‬بقيت‭ ‬غير‭ ‬مستخدمة‭ ‬ومقفلة‭ ‬ومنسية‭ ‬لعقود‭ ‬تحت‭ ‬فتحة‭ ‬مغلقة‭ ‬غطيت‭ ‬بالخزائن‭ ‬والأثاث‮»‬‭ ‬قبل‭ ‬الكشف‭ ‬عنها‭ ‬عام‭ ‬1975‭. ‬

ونسب‭ ‬المدير‭ ‬السابق‭ ‬لكنائس‭ ‬ميديتشي‭ ‬مؤرخ‭ ‬الفن‭ ‬باولو‭ ‬دال‭ ‬بوغيتو‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الرسوم‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اكتشافها‭ ‬إلى‭ ‬مايكل‭ ‬انجلو‭ ‬بوناروتي‭. ‬

ويعتقد‭ ‬دال‭ ‬بوغيتو‭ ‬أن‭ ‬مايكل‭ ‬أنجلو‭ ‬اختبأ‭ ‬من‭ ‬البابا‭ ‬كليمنت‭ ‬السابع‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الغرفة‭ ‬لمدة‭ ‬شهرين‭ ‬عام‭ ‬1530‭ ‬لأن‭ ‬البابا،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬أفراد‭ ‬عائلة‭ ‬ميديتشي،‭ ‬كان‭ ‬‮«‬غاضباً‮»‬‭ ‬منه‭. ‬

عمل‭ ‬الفنان‭ ‬كمشرف‭ ‬على‭ ‬تحصينات‭ ‬المدينة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الحكومة‭ ‬الجمهورية‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تدم‭ ‬سوى‭ ‬فترة‭ ‬قصيرة‭ (‬1527-1530‭)‬،‭ ‬عندما‭ ‬تم‭ ‬طرد‭ ‬آل‭ ‬ميديتشي‭ ‬من‭ ‬المدينة‭. ‬

وأشار‭ ‬المتحف‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الرسوم‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬نقاد‭ ‬الفن‭ ‬يدرسونها،‭ ‬أنجِزَت‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الانغلاق‭ ‬الذاتي‮»‬‭ ‬للفنان،‭ ‬حيث‭ ‬استخدم‭ ‬جدران‭ ‬الغرفة‭ ‬الصغيرة‭ ‬‮«‬لرسم‭ ‬بعض‭ ‬مشاريعه‮»‬‭. ‬

ولاحظت‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬حفظ‭ ‬الموقع‭ ‬فرانشيسكا‭ ‬دي‭ ‬لوكا‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬جدرانه‭ ‬مليئة‭ ‬بعدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الرسوم‭ ‬التخطيطية‭ ‬لشخصيات،‭ ‬ومعظمها‭ ‬ضخم‭ ‬الحجم‮»‬‭. ‬

واعتبارًا‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬نوفمبر،‭ ‬سيُسمح‭ ‬لمجموعات‭ ‬صغيرة‭ ‬يصل‭ ‬عددها‭ ‬إلى‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬جولة‭ ‬بالدخول‭ ‬دفعة‭ ‬واحدة،‭ ‬مع‭ ‬فترات‭ ‬راحة‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬جولة‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬مقدار‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تتعرض‭ ‬فيه‭ ‬الرسومات‭ ‬للضوء‭.‬