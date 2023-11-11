حادث أمـن سـيـبـرانـي ((كبير)) يصيب عدة موانئ في أستراليا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬وزيرة‭ ‬الداخلية‭ ‬كلار‭ ‬أونيل‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ (‬تويتر‭ ‬سابقا‭) ‬إن‭ ‬الحكومة‭ ‬تنسق‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬‮«‬هجوم‭ ‬سيبراني‭ ‬كبير‭ ‬يمس‭ ‬عدة‭ ‬موانئ‭ ‬أسترالية‮»‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تحدد‭ ‬عددها‭. ‬وتتعاون‭ ‬السلطات‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬دي‭ ‬بي‭ ‬وورلد‭ ‬أستراليا‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تتولى‭ ‬تسيير‭ ‬تلك‭ ‬الموانئ‭ ‬‮«‬لتقدير‭ ‬حجم‭ ‬أثر‮»‬‭ ‬الهجوم،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أضافت‭ ‬الوزيرة‭. ‬

تستغل‭ ‬هذه‭ ‬الشركة‭ ‬محطات‭ ‬للحاويات‭ ‬في‭ ‬موانئ‭ ‬ملبورن‭ ‬وسيدني‭ ‬وبريسبان‭ ‬وفريمانتل‭.‬

وأفاد‭ ‬المنسق‭ ‬الوطني‭ ‬للأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬دارن‭ ‬غولدي‭ ‬على‭ ‬إكس‭ (‬تويتر‭ ‬سابقا‭) ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الهيئة‭ ‬تقدم‭ ‬النصح‭ ‬‮«‬والمساعدة‭ ‬التقنية‮»‬‭ ‬لشركة‭ ‬الموانئ‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬إن‭ ‬الانقطاع‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتواصل‭ ‬لعدة‭ ‬أيام،‭ ‬وسيكون‭ ‬له‭ ‬أثر‭ ‬على‭ ‬نقل‭ ‬البضائع‭ ‬والدخول‭ ‬والخروج‭ ‬من‭ ‬البلاد‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬أعلن‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬سوف‭ ‬تعقد‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬اجتماعا‭ ‬مع‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬لإدارة‭ ‬الحالات‭ ‬الطارئة،‭ ‬وهي‭ ‬هيئة‭ ‬للتنسيق‭ ‬تستدعيها‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬الأزمات‭. ‬

فيما‭ ‬فتحت‭ ‬الشرطة‭ ‬الفيدرالية‭ ‬الأسترالية‭ ‬تحقيقا‭ ‬في‭ ‬الحادث،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أشار‭ ‬كولدي‭. ‬وعين‭ ‬هذا‭ ‬الأخير،‭ ‬وهو‭ ‬مسؤول‭ ‬سابق‭ ‬في‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الأسترالي،‭ ‬منسقا‭ ‬للأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬بعد‭ ‬تعرض‭ ‬البلاد‭ ‬لعدة‭ ‬هجمات‭. ‬