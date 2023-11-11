حادث أمـن سـيـبـرانـي ((كبير)) يصيب عدة موانئ في أستراليا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت الحكومة الأسترالية أمس السبت أن حادثًا على صلة بالأمن السيبراني وصفته بأنه «كبير» أصاب عدة موانئ في البلاد، وأنها بصدد العمل لتنسيق الرد.
وقالت وزيرة الداخلية كلار أونيل على منصة إكس (تويتر سابقا) إن الحكومة تنسق للرد على «هجوم سيبراني كبير يمس عدة موانئ أسترالية»، من دون أن تحدد عددها. وتتعاون السلطات مع شركة «دي بي وورلد أستراليا» التي تتولى تسيير تلك الموانئ «لتقدير حجم أثر» الهجوم، وفق ما أضافت الوزيرة.
تستغل هذه الشركة محطات للحاويات في موانئ ملبورن وسيدني وبريسبان وفريمانتل.
وأفاد المنسق الوطني للأمن السيبراني دارن غولدي على إكس (تويتر سابقا) أن هذه الهيئة تقدم النصح «والمساعدة التقنية» لشركة الموانئ.
وأضاف «إن الانقطاع يمكن أن يتواصل لعدة أيام، وسيكون له أثر على نقل البضائع والدخول والخروج من البلاد».
كما أعلن أن الحكومة سوف تعقد اليوم الأحد اجتماعا مع الوكالة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، وهي هيئة للتنسيق تستدعيها السلطات في الأزمات.
فيما فتحت الشرطة الفيدرالية الأسترالية تحقيقا في الحادث، وفق ما أشار كولدي. وعين هذا الأخير، وهو مسؤول سابق في سلاح الجو الأسترالي، منسقا للأمن السيبراني في يوليو بعد تعرض البلاد لعدة هجمات.
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