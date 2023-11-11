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ثقافة الشارقة تنشر 7 إصــدارات جديدة لمُبدعي بـيـت الـشـعـر بالأقصر المصرية

11/11/2023 7:11:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬بيت‭ ‬الشعر‭ ‬بمدينة‭ ‬الأقصر‭ ‬التاريخية‭ ‬في‭ ‬صعيد‭ ‬مصر‭ ‬صدور‭ ‬كتاب‭ ‬نقدي‭ ‬وستة‭ ‬دواوين‭ ‬شعرية‭ ‬ضمن‭ ‬مسابقة‭ ‬النشر‭ ‬الشعري‭ ‬التي‭ ‬يقيمها‭ ‬البيت‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬عام‭. ‬

‭ ‬وقال‭ ‬الشاعر‭ ‬المصري‭ ‬حسين‭ ‬القباحي،‭ ‬مدير‭ ‬بيت‭ ‬الشعر‭ ‬بمدينة‭ ‬الأقصر،‭ ‬إن‭ ‬الكتاب‭ ‬النقدي‭ ‬والدواوين‭ ‬الشعرية‭ ‬الستة‭ ‬صدرت‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬عن‭ ‬دائرة‭ ‬الثقافة‭ ‬بإمارة‭ ‬الشارقة‭ ‬هي‭ ‬ديوان‭ ‬‮«‬الغريب‮»‬‭ ‬للشاعر‭ ‬الراحل‭ ‬عبدالله‭ ‬الشوربجي،‭ ‬وديوان‭ ‬‮«‬راكب‭ ‬دون‭ ‬تذكرة‮»‬‭ ‬للشاعر‭ ‬عبدالله‭ ‬عبدالصبور،‭ ‬وديوان‭ ‬‮«‬صفحة‭ ‬من‭ ‬كتاب‭ ‬الأماني‮»‬‭ ‬للشاعر‭ ‬محمود‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالله،‭ ‬وديوان‭ ‬‮«‬ضباب‭ ‬يا‭ ‬أبي‮»‬‭ ‬للشاعر‭ ‬يونس‭ ‬أبوسبع،‭ ‬وديوان‭ ‬‮«‬مرآة‭ ‬لمراوغة‭ ‬البحر‮»‬‭ ‬للشاعر‭ ‬يوسف‭ ‬عابد،‭ ‬وديوان‭ ‬‮«‬شيئاً‭ ‬فشيئاً‮»‬‭ ‬للشاعر‭ ‬عبدالنبي‭ ‬عبادي‭. ‬

‭ ‬وأشار‭ ‬القباحي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الكتاب‭ ‬النقدي‭ ‬الذي‭ ‬صدر‭ ‬مع‭ ‬الدواوين‭ ‬الستة‭ ‬كان‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬فيوضات‭ ‬نقدية‭ ‬حول‭ ‬إبداعات‭ ‬شعراء‭ ‬بيت‭ ‬الشعر‭ ‬بالأقصر‮»‬،‭ ‬وتضمن‭ ‬الدراسات‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬11‭ ‬ناقدًا‭ ‬خلال‭ ‬ملتقى‭ ‬الأقصر‭ ‬الأول‭ ‬لنقد‭ ‬الشعر‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬مارس‭ ‬الماضي‭. ‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬بيت‭ ‬الشعر‭ ‬بمدينة‭ ‬الأقصر‭ ‬أُنشئ‭ ‬ضمن‭ ‬مبادرة‭ ‬الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬القاسمي‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬حاكم‭ ‬الشارقة،‭ ‬بإنشاء‭ ‬بيوت‭ ‬للشعر‭ ‬في‭ ‬أقطار‭ ‬الوطن‭ ‬العربي،‭ ‬لتخدم‭ ‬الشعر‭ ‬العربي‭ ‬أينما‭ ‬كان‭. ‬


‬ويُعنى‭ ‬البيت‭ ‬بقضايا‭ ‬الشعر‭ ‬والشعراء‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الكتابة‭ ‬والتوثيق‭ ‬والإعلام،‭ ‬والنهوض‭ ‬بالهمم‭ ‬عبر‭ ‬الإنتاج‭ ‬والتبادل‭ ‬الثقافي‭ ‬العربي‭ ‬والإنساني،‭ ‬وتأصيل‭ ‬دور‭ ‬الشعر‭ ‬والشعراء‭ ‬في‭ ‬الحركة‭ ‬الثقافية‭ ‬والمجتمع،‭ ‬وإيصال‭ ‬صوت‭ ‬الشعر‭ ‬إلى‭ ‬قطاعات‭ ‬المجتمع‭ ‬كافة،‭ ‬بجانب‭ ‬البحث‭ ‬في‭ ‬جماليات‭ ‬روح‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭. ‬

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