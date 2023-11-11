باسم يوسف في الشارقة: هدفي من مقابلة مورجان تقديم أحداث غزة بشكل صحيح للإعلام الغربي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‭ ‬وقال‭ ‬يوسف،‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬الشارقة‭ ‬الدولي‭ ‬للكتاب‭: ‬‮«‬عندما‭ ‬بدأت‭ ‬الأحداث‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬تواصل‭ ‬معي‭ ‬فريق‭ ‬بيرس‭ ‬مورجان‭ ‬للخروج‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬والحديث‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬الأمر،‭ ‬وكانت‭ ‬الصورة‭ ‬المنتشرة‭ ‬في‭ ‬الإعلام‭ ‬الغربي‭ ‬سيئة‭ ‬جداً،‭ ‬وشعرت‭ ‬أن‭ ‬الحديث‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‭ ‬أشبه‭ ‬بالانتحار‭ ‬فرفضت‭ ‬طلب‭ ‬فريق‭ ‬البرنامج‭ ‬مرتين،‭ ‬ولكن‭ ‬مع‭ ‬تكرار‭ ‬الطلب‭ ‬ومع‭ ‬حجم‭ ‬المعلومات‭ ‬المغلوطة‭ ‬المنتشرة‭ ‬حولنا‭ ‬في‭ ‬الإعلام‭ ‬الغربي‭ ‬قررت‭ ‬الموافقة‭ ‬والخروج‭ ‬للحديث‭ ‬وتوضيح‭ ‬هذه‭ ‬الأمور‭. ‬

وفكرت‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أسلوبي‭ ‬في‭ ‬الحديث‭ ‬كوميديا،‭ ‬وكنت‭ ‬أعي‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المقابلة‭ ‬ستكون‭ ‬بمثابة‭ ‬سيف‭ ‬ذي‭ ‬حدين‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬عندما‭ ‬لمست‭ ‬أن‭ ‬المقابلة‭ ‬الأولى‭ ‬أدت‭ ‬الرسالة‭ ‬المطلوبة‭ ‬قررت‭ ‬إجراء‭ ‬مقابلة‭ ‬ثانية‭ ‬وخاطبت‭ ‬بيرس‭ ‬وأخبرته‭ ‬أنني‭ ‬أرغب‭ ‬بمقابلته‭ ‬شخصياً‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬وجهاً‭ ‬لوجه،‭ ‬وكان‭ ‬التحضير‭ ‬لها‭ ‬مختلفاً‭ ‬تماماً،‭ ‬فكان‭ ‬الهدف‭ ‬أن‭ ‬أقوم‭ ‬بشرح‭ ‬قضية‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬تقديمها‭ ‬بشكل‭ ‬صحيح‭ ‬في‭ ‬الإعلام‭ ‬الغربي‮»‬‭. ‬

وتابع‭: ‬‮«‬تواصلت‭ ‬مع‭ ‬أصدقاء‭ ‬لي‭ ‬وشكلت‭ ‬ثلاثة‭ ‬فرق‭ ‬من‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬باحثين‭ ‬وأكاديميين‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬من‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬وغزة‭ ‬وأماكن‭ ‬أخرى،‭ ‬وأجريت‭ ‬مقابلات‭ ‬طويلة‭ ‬جداً‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬أسبوعين‭ ‬تلقيت‭ ‬خلالها‭ ‬كماً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬المعلومات،‭ ‬وكان‭ ‬التحدي‭ ‬كيف‭ ‬سأقوم‭ ‬بتقديم‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات،‭ ‬حيث‭ ‬اخترت‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الهدوء‭ ‬ومنح‭ ‬المُحاور‭ ‬أمامي‭ ‬مساحته‭ ‬الخاصة‭ ‬هو‭ ‬الأسلوب‭ ‬الأمثل،‭ ‬حتى‭ ‬أستطيع‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مساحتي‭ ‬وإيصال‭ ‬رسالتي‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬بالفعل‮»‬‭.‬