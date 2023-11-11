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الرئيسة التنفيذية للصندوق العالمي للآثار بينيديكت دي مونتلور تناقش ((حماية التراث)) في مركز الشيخ إبراهيم

11/11/2023 7:11:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ينظم‭ ‬مركز‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للثقافة‭ ‬والبحوث،‭ ‬محاضرة‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬وقت‭ ‬حاسم‭ ‬لحماية‭ ‬التراث‭ ‬الثقافي‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬العربية‭ ‬وخارجها‮»‬‭ ‬للرئيسة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للصندوق‭ ‬العالمي‭ ‬للآثار‭ ‬السيدة‭ ‬بينيديكت‭ ‬دي‭ ‬مونتلور،‭ ‬التي‭ ‬بدورها‭ ‬ستتطرق‭ ‬إلى‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬تتعلق‭ ‬بحماية‭ ‬التراث‭ ‬الثقافي‭ ‬من‭ ‬التدمير‭ ‬والاتجار‭ ‬غير‭ ‬المشروع‭ ‬فيه‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬ستتحدث‭ ‬عن‭ ‬التحديات‭ ‬والفرص‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬المواقع‭ ‬التاريخية‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬المحلية‭ ‬والعالمية،‭ ‬يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الموسم‭ ‬الثقافي‭ ‬‮
«‬قدرنا‭ ‬أن‭ ‬نغرق‭ ‬في‭ ‬تفاؤلنا‮»‬،‭ ‬غدًا‭ ‬الإثنين‭ ( ‬13‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭)‬،‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬مساءً،‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬المركز‭. ‬

كما‭ ‬يمكن‭ ‬متابعة‭ ‬المحاضرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رابط‭ ‬البث‭ ‬المباشر‭:‬


وعبر مسح رمز الاستجابة السريعة «QR» لمركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث .

تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬السيدة‭ ‬بينيديكت‭ ‬دي‭ ‬مونتلور‭ ‬الرئيسة‭ ‬والمديرة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للصندوق‭ ‬العالمي‭ ‬للآثار،‭ ‬الذي‭ ‬تأسس‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬عام‭ ‬1965‭.‬


‬تكرس‭ ‬المنظمة‭ ‬رؤيتها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬جهودها‭ ‬لإنقاذ‭ ‬الأماكن‭ ‬الاستثنائية‭ ‬مع‭ ‬تمكين‭ ‬المجتمعات‭ ‬من‭ ‬حولها،‭ ‬عبر‭ ‬فريق‭ ‬يقود‭ ‬هذه‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬

تمزج‭ ‬خلفية‭ ‬السيدة‭ ‬بينيديكت‭ ‬دي‭ ‬مونتلور‭ ‬بين‭ ‬الثقافة‭ ‬والفنون‭ ‬والسياسة‭ ‬والدبلوماسية‭ ‬الدولية‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭. ‬إذ‭ ‬قبل‭ ‬انضمامها‭ ‬إلى‭ ‬الصندوق‭ ‬العالمي‭ ‬للآثار،‭ ‬أمضت‭ ‬عقدين‭ ‬من‭ ‬الزمن‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬كدبلوماسية‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬العالم‭.‬

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