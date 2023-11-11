الرئيسة التنفيذية للصندوق العالمي للآثار بينيديكت دي مونتلور تناقش ((حماية التراث)) في مركز الشيخ إبراهيم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

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وعبر مسح رمز الاستجابة السريعة «QR» لمركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث .

تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬السيدة‭ ‬بينيديكت‭ ‬دي‭ ‬مونتلور‭ ‬الرئيسة‭ ‬والمديرة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للصندوق‭ ‬العالمي‭ ‬للآثار،‭ ‬الذي‭ ‬تأسس‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬عام‭ ‬1965‭.‬

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‬تكرس‭ ‬المنظمة‭ ‬رؤيتها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬جهودها‭ ‬لإنقاذ‭ ‬الأماكن‭ ‬الاستثنائية‭ ‬مع‭ ‬تمكين‭ ‬المجتمعات‭ ‬من‭ ‬حولها،‭ ‬عبر‭ ‬فريق‭ ‬يقود‭ ‬هذه‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬

تمزج‭ ‬خلفية‭ ‬السيدة‭ ‬بينيديكت‭ ‬دي‭ ‬مونتلور‭ ‬بين‭ ‬الثقافة‭ ‬والفنون‭ ‬والسياسة‭ ‬والدبلوماسية‭ ‬الدولية‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭. ‬إذ‭ ‬قبل‭ ‬انضمامها‭ ‬إلى‭ ‬الصندوق‭ ‬العالمي‭ ‬للآثار،‭ ‬أمضت‭ ‬عقدين‭ ‬من‭ ‬الزمن‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬كدبلوماسية‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬العالم‭.‬