الرئيسة التنفيذية للصندوق العالمي للآثار بينيديكت دي مونتلور تناقش ((حماية التراث)) في مركز الشيخ إبراهيم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ينظم مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث، محاضرة بعنوان «وقت حاسم لحماية التراث الثقافي في البلدان العربية وخارجها» للرئيسة التنفيذية للصندوق العالمي للآثار السيدة بينيديكت دي مونتلور، التي بدورها ستتطرق إلى عديد من القضايا التي تتعلق بحماية التراث الثقافي من التدمير والاتجار غير المشروع فيه ، كما ستتحدث عن التحديات والفرص التي تواجه المواقع التاريخية على المستويات المحلية والعالمية، يأتي ذلك في إطار الموسم الثقافي
«قدرنا أن نغرق في تفاؤلنا»، غدًا الإثنين ( 13 نوفمبر 2023)، عند الساعة الثامنة مساءً، في مقر المركز.
كما يمكن متابعة المحاضرة من خلال رابط البث المباشر:
وعبر مسح رمز الاستجابة السريعة «QR» لمركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث .
تجدر الإشارة إلى أن السيدة بينيديكت دي مونتلور الرئيسة والمديرة التنفيذية للصندوق العالمي للآثار، الذي تأسس في نيويورك عام 1965.
تكرس المنظمة رؤيتها الاستراتيجية في جهودها لإنقاذ الأماكن الاستثنائية مع تمكين المجتمعات من حولها، عبر فريق يقود هذه الاستراتيجية لأكثر من 30 دولة حول العالم.
تمزج خلفية السيدة بينيديكت دي مونتلور بين الثقافة والفنون والسياسة والدبلوماسية الدولية وحقوق الإنسان. إذ قبل انضمامها إلى الصندوق العالمي للآثار، أمضت عقدين من الزمن في العمل كدبلوماسية في وزارة الخارجية الفرنسية في عدد من دول العالم.
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