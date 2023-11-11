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السنغال تقتنص فوزا مثيرا من الأرجنتين

11/11/2023 7:11:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) جاكرتا‭ ‬ ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬اقتنص‭ ‬المنتخب‭ ‬السنغالي‭ ‬فوزا‭ ‬مثيرا‭ ‬من‭ ‬نظيره‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬2‭/‬1‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬مشوار‭ ‬الفريقين‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للناشئين‭ ‬تحت‭ ‬17‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬إندونيسيا‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الأخرى‭ ‬بالمجموعة‭ ‬ذاتها‭ ‬فاز‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬البولندي‭ ‬1‭ /‬صفر‭.‬

وعلى‭ ‬استاد‭ ‬جالاك‭ ‬هاروبات‭ ‬سوريانج‭ ‬تقمص‭ ‬عمارة‭ ‬ضيوف‭ ‬دور‭ ‬البطولة‭ ‬وتقدم‭ ‬بهدفين‭ ‬للسنغال‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬السادسة‭ ‬و38‭ ‬ثم‭ ‬رد‭ ‬أوجستين‭ ‬روبرتو‭ ‬بهدف‭ ‬للأرجنتين‭ ‬في‭ ‬الثواني‭ ‬الأخيرة‭ ‬للمباراة‭.‬



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