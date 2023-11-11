السنغال تقتنص فوزا مثيرا من الأرجنتين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) جاكرتا
– (د ب أ): اقتنص المنتخب السنغالي فوزا مثيرا من نظيره الأرجنتيني 2/1 أمس السبت في افتتاح مشوار الفريقين في المجموعة الرابعة من كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما في إندونيسيا.
وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها فاز المنتخب الياباني على نظيره البولندي 1 /صفر.
وعلى استاد جالاك هاروبات سوريانج تقمص عمارة ضيوف دور البطولة وتقدم بهدفين للسنغال في الدقيقتين السادسة و38 ثم رد أوجستين روبرتو بهدف للأرجنتين في الثواني الأخيرة للمباراة.
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