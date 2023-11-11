والد دياس مرّ بوقت ((عصيب)) وأجبر على المشي ((كثيراً))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أُطلق‭ ‬سراحه‭ ‬أخيراً‭ ‬الخميس‭ ‬بعد‭ ‬دعوات‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬وقال‭ ‬لمراسلين‭ ‬في‭ ‬منزله‭ ‬الواقع‭ ‬شمال‭ ‬البلاد‭ ‬انه‭ ‬مرّ‭ ‬بوقت‭ ‬‮«‬عصيب‭ ‬للغاية‮»‬،‭ ‬وصمد‭ ‬‮«‬لنحو‭ ‬12‭ ‬يوماً‭ ‬دون‭ ‬نوم‮»‬‭.‬

زوجته‭ ‬سيلينيس‭ ‬مارولاندا‭ ‬التي‭ ‬خطفتها‭ ‬نفس‭ ‬الجهة‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬ثم‭ ‬أطلق‭ ‬سراحها‭ ‬بعد‭ ‬ساعات،‭ ‬كانت‭ ‬تفرك‭ ‬ظهره‭ ‬بحنان‭ ‬عندما‭ ‬انهار‭ ‬باكياً‭ ‬وهو‭ ‬يقرأ‭ ‬بيانه‭.‬

وراء‭ ‬الثنائي،‭ ‬عُلّقت‭ ‬مجموعة‭ ‬بالونات‭ ‬ذهبية‭ ‬كُتب‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬أهلاً‭ ‬وسهلاً‭ ‬ماني‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬لقب‭ ‬دياس‭ ‬في‭ ‬الإسبانية‭.‬

وكان‭ ‬دياس‭ ‬يسير‭ ‬بصعوبة‭ ‬واضحة‭ ‬عند‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحافي،‭ ‬وكان‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬مساعدته‭ ‬للنهوض‭ ‬من‭ ‬كرسيه‭.‬

قال‭ ‬الرجل‭ ‬البالغ‭ ‬56‭ ‬عاماً‭ ‬لمراسلين‭ ‬ان‭ ‬الخاطفين‭ ‬لم‭ ‬يسيئوا‭ ‬معاملته‭ ‬‮«‬تعيّن‭ ‬علي‭ ‬المشي‭ ‬كثيراً،‭ ‬صعوداً‭ ‬ونزولاً‭ ‬في‭ ‬جبال‭ ‬متعدّدة،‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬للبقاء‭ ‬سالماً‭.. ‬كي‭ ‬أعود‭ ‬إلى‭ ‬المنزل‮»‬‭.‬

واعتاد‭ ‬دياس‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬الجبلية‭ ‬في‭ ‬طفولته،‭ ‬لكن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬قصّة‭ ‬مختلفة‭. ‬لا‭ ‬أتمنى‭ ‬لأحد‭ ‬التواجد‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬الجبلية‭ ‬في‭ ‬الظروف‭ ‬التي‭ ‬كنت‭ ‬أعيشها‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬عناصر‭ ‬جيش‭ ‬التحرير‭ ‬الوطني،‭ ‬آخر‭ ‬حركة‭ ‬تمرّد‭ ‬رئيسية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬والتي‭ ‬تقود‭ ‬مفاوضات‭ ‬السلام‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬الكولومبية،‭ ‬اختطفت‭ ‬والد‭ ‬دياس‭ ‬وزوجته‭ ‬من‭ ‬محطة‭ ‬وقود‭ ‬في‭ ‬بلدتهما‭ ‬في‭ ‬بارانكاس،‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬فنزويلا‭. ‬وقام‭ ‬مسلّحون‭ ‬يركبون‭ ‬دراجات‭ ‬نارية‭ ‬باختطافهما‭. ‬وفي‭ ‬اليوم‭ ‬عينه،‭ ‬أطلق‭ ‬سراح‭ ‬والدة‭ ‬اللاعب‭ ‬البالغ‭ ‬26‭ ‬عامًا‭.‬

واعترف‭ ‬القائد‭ ‬العسكري‭ ‬لجيش‭ ‬التحرير‭ ‬الوطني‭ ‬أنتونيو‭ ‬غارسيا‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬بارتكاب‭ ‬‮«‬خطأ‮»‬‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬الاختطاف‭ ‬هذه‭.‬

وكتب‭ ‬الرئيس‭ ‬الكولومبي‭ ‬غوستافو‭ ‬بيترو‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬عاشت‭ ‬الحرية‭ ‬والسلام‮»‬‭.‬

وأثر‭ ‬الاختطاف‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬تقريبًا‭ ‬بين‭ ‬جيش‭ ‬التحرير‭ ‬الوطني‭ ‬وحكومة‭ ‬الرئيس‭ ‬بيترو،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬الثنائي‭ ‬الذي‭ ‬دام‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬بعدما‭ ‬بدأ‭ ‬سريانه‭ ‬منذ‭ ‬3‭ ‬أغسطس‭.‬

وأطلقت‭ ‬عملية‭ ‬بحث‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬عن‭ ‬الزوج‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬أكثر‭ ‬250‭ ‬جندياً،‭ ‬انتهت‭ ‬بتسليم‭ ‬دياس‭ ‬الخميس‭ ‬لعاملين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الانساني‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬غير‭ ‬محدّدة‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬جبال‭ ‬سيرّانيا‭ ‬دل‭ ‬بيريخا،‭ ‬حيث‭ ‬نقل‭ ‬بطائرة‭ ‬هليكوبتر‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬فاليدوبار‭ ‬شمال‭ ‬البلاد‭ ‬البعيدة‭ ‬90‭ ‬كيلومتراً‭ ‬عن‭ ‬بلدته‭.‬

بعدها‭ ‬بساعات،‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬منزله‭ ‬بسيارة‭ ‬حيث‭ ‬استقبله‭ ‬الجيران‭ ‬بقرع‭ ‬الطبول‭ ‬واطلاق‭ ‬الأبواق،‭ ‬تحت‭ ‬حراسة‭ ‬الشرطة‭.‬

أمل‭ ‬الوالد‭ ‬الذي‭ ‬ينسب‭ ‬اليه‭ ‬الفضل‭ ‬بدعم‭ ‬مسيرة‭ ‬لويس‭ ‬صاحب‭ ‬43‭ ‬مباراة‭ ‬دولية،‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬اطلاق‭ ‬سراحه‭ ‬خطوة‭ ‬نحو‭ ‬‮«‬السلام‭ ‬في‭ ‬كولومبيا‭ ‬وأن‭ ‬تتاح‭ ‬لجميع‭ ‬الرهائن‭ ‬فرصة‭ ‬التحرّر‮»‬‭.‬

وخُطف‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬38‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬كولومبيا‭ ‬على‭ ‬مرّ‭ ‬السنين،‭ ‬معظمهم‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬جماعات‭ ‬مسلّحة‭ ‬طالبت‭ ‬بفديات‭ ‬لإطلاق‭ ‬سراحهم‭.‬

وحسب‭ ‬الأرقام‭ ‬الرسمية،‭ ‬فان‭ ‬جيش‭ ‬التحرير‭ ‬الوطني‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يحتجز‭ ‬نحو‭ ‬30‭ ‬رهينة‭ ‬ويضمّ‭ ‬نحو‭ ‬5800‭ ‬مقاتل‭.‬



