نكون أو لا نكون

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬بيريس‭ ‬أمام‭ ‬‮«‬سوسيوس‮»‬‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬‮«‬تعيش‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬أزمة‭ ‬مؤسّسية‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ (...) ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الأوروبية‭ ‬ليست‭ ‬ملك‭ ‬رئيس‭ ‬ويفا‭ (‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭) ‬وكرة‭ ‬القدم‭ ‬الإسبانية‭ ‬ليست‭ ‬ملك‭ ‬رئيس‭ ‬الليغا‭ (‬رابطة‭ ‬الدوري‭). ‬السوبر‭ ‬ليغ‭ ‬ضرورية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬رئيس‭ ‬ريال‭ ‬‮«‬الهدف‭ ‬هو‭ ‬تقديم‭ ‬افضل‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬وأن‭ ‬تحدّد‭ ‬الأندية‭ ‬مصيرها‮»‬‭.‬

واهتزت‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الأوروبية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬بمحاولة‭ ‬12‭ ‬نادياً‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬العجوز‭ ‬تأسيس‭ ‬الدوري‭ ‬السوبر،‭ ‬المنافس‭ ‬لدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬لكن‭ ‬بعد‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬عنيف‭ ‬من‭ ‬المشجعين‭ ‬والحكومات،‭ ‬انسحبت‭ ‬معظم‭ ‬هذه‭ ‬الأندية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تبصر‭ ‬المسابقة‭ ‬الجديدة‭ ‬النور،‭ ‬بعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬48‭ ‬ساعة‭ ‬على‭ ‬طرح‭ ‬المشروع‭. ‬وبقي‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يوفنتوس‭ ‬وعملاقي‭ ‬إسباني‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬وبرشلونة‭ ‬متمسكاً‭ ‬بهذا‭ ‬المشروع‭.‬

وأردف‭ ‬بيريس‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬لريال‭ ‬مدريد‭ ‬مسؤولية‭ ‬تجاه‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الأوروبية‭ (...) ‬التاريخ‭ ‬يفرض‭ ‬علينا‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وحسب‭ ‬بيريس،‭ ‬فان‭ ‬الأندية‭ ‬الأوروبية‭ ‬‮«‬يتعيّن‭ ‬عليها‭ ‬منح‭ ‬أفضل‭ ‬عرض‭ ‬لمشجعيها‭.. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تخفيض‭ ‬أسعار‭ ‬مشاهدة‭ ‬المباريات‭ ‬عبر‭ ‬التلفزيون،‭ ‬بينما‭ ‬نقدّم‭ ‬لهم‭ ‬عرضاً‭ ‬سيئاً‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‮»‬‭.‬

وشرح‭ ‬بيريس‭ ‬‮«‬يتعيّن‭ ‬انفاق‭ ‬10 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للأجور‭ ‬لإتاحة‭ ‬فرصة‭ ‬المشاهدة‭. ‬صُمّمت‭ ‬السوبر‭ ‬ليغ‭ ‬لحلّ‭ ‬كل‭ ‬تلك‭ ‬المشكلات‮»‬،‭ ‬معتبراً‭ ‬ان‭ ‬‮«‬ويفا‭ ‬لا‭ ‬تملك‭ ‬حق‭ ‬احتكار‭ ‬كرة‭ ‬القدم‮»‬‭.‬

وانتقد‭ ‬رئيس‭ ‬النادي‭ ‬المتوّج‭ ‬بأكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الألقاب‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ (‬14‭) ‬النظام‭ ‬الجديد‭ ‬لدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭: ‬‮«‬مشروع‭ ‬فارغ‮»‬‭ ‬يتضمن‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‭.‬