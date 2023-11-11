منتخبنا الوطني يواصل تحضيراته للتصفيات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
واصل منتخبنا الوطني لكرة القدم تحضيراته البدنية والفنية استعدادًا لملاقاة المنتخب اليمني ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
ومن المقرر أن يلعب منتخبنا أولى مبارياته في التصفيات المزدوجة أمام اليمن يوم 16 نوفمبر الجاري في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية.
وشهد تدريب البارحة الذي أقيم على الملاعب الخارجية مشاركة 15 لاعبا من اللاعبين الذين خاضوا مع أنديتهم مباريات اليومين الأولين للجولة السادسة من دوري ناصر بن حمد الممتاز، بالإضافة إلى محترف فريق الكويت الكويتي محمد مرهون. ومن المنتظر أن تكتمل صفوف منتخبنا بالتحاق 15 لاعبا جديدا من لاعبي أندية الرفاع والأهلي والمنامة إضافة إلى اللاعبين المحترفين عبدالله يوسف وموزيس في تدريب اليوم الأحد.
وبحسب البرنامج المعدّ، فإن منتخبنا سيدخل اليوم (الأحد) معسكرًا داخليًا في فندق الخليج، وذلك استعدادًا للتصفيات المزدوجة التي سيلتقي فيها نظيره اليمني ثم يستضيف المنتخب الإماراتي يوم 21 من الشهر ذاته.
وأعلن مدرب منتخبنا الأرجنتيني خوان بيتزي في وقت سابق القائمة التي ستتواجد معه خلال هاتين الجول تين وهم 26 لاعبًا: سيد محمد جعفر، أمين بن عدي، وليد الحيام، عبدالله الخلاصي ومبارك محمد (المحرق)، إبراهيم لطف الله، عبدالله دعيج وعبدالله يوسف (الأهلي)، عبدالكريم الفردان، علي حسن، سيد مهدي باقر، حسين العكر، كميل الأسود، جاسم الشيخ، محمد عبدالقيوم، هزاع علي (الرفاع)، إبراهيم الختال (المنامة)، مهدي حميدان، أحمد بوغمار، محمد عادل ومحمد الحردان (الخالدية)، محمد عبدالوهاب وإبراهيم الوالي (النجمة)، محمد مرهون (الكويت الكويتي)، علي مدن (عجمان الإماراتي)، موسيس أتيدي (قدح الماليزي).
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