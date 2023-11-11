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منتخبنا الوطني يواصل تحضيراته للتصفيات

11/11/2023 7:11:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)


واصل‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬تحضيراته‭ ‬البدنية‭ ‬والفنية‭ ‬استعدادًا‭ ‬لملاقاة‭ ‬المنتخب‭ ‬اليمني‭ ‬ضمن‭ ‬التصفيات‭ ‬المزدوجة‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬وكأس‭ ‬آسيا‭ ‬2027‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يلعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬أولى‭ ‬مبارياته‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬المزدوجة‭ ‬أمام‭ ‬اليمن‭ ‬يوم‭ ‬16‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬أبها‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭.‬

وشهد‭ ‬تدريب‭ ‬البارحة‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬الملاعب‭ ‬الخارجية‭ ‬مشاركة‭ ‬15‭ ‬لاعبا‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬خاضوا‭ ‬مع‭ ‬أنديتهم‭ ‬مباريات‭ ‬اليومين‭ ‬الأولين‭ ‬للجولة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬محترف‭ ‬فريق‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ ‬محمد‭ ‬مرهون‭. ‬ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬تكتمل‭ ‬صفوف‭ ‬منتخبنا‭ ‬بالتحاق‭ ‬15‭ ‬لاعبا‭ ‬جديدا‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬أندية‭ ‬الرفاع‭ ‬والأهلي‭ ‬والمنامة‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحترفين‭ ‬عبدالله‭ ‬يوسف‭ ‬وموزيس‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭.‬

وبحسب‭ ‬البرنامج‭ ‬المعدّ،‭ ‬فإن‭ ‬منتخبنا‭ ‬سيدخل‭ ‬اليوم‭ (‬الأحد‭) ‬معسكرًا‭ ‬داخليًا‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬الخليج،‭ ‬وذلك‭ ‬استعدادًا‭ ‬للتصفيات‭ ‬المزدوجة‭ ‬التي‭ ‬سيلتقي‭ ‬فيها‭ ‬نظيره‭ ‬اليمني‭ ‬ثم‭ ‬يستضيف‭ ‬المنتخب‭ ‬الإماراتي‭ ‬يوم‭ ‬21‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬ذاته‭.‬

وأعلن‭ ‬مدرب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬خوان‭ ‬بيتزي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬القائمة‭ ‬التي‭ ‬ستتواجد‭ ‬معه‭ ‬خلال‭ ‬هاتين‭ ‬الجول‭ ‬تين‭ ‬وهم‭ ‬26‭ ‬لاعبًا‭: ‬سيد‭ ‬محمد‭ ‬جعفر،‭ ‬أمين‭ ‬بن‭ ‬عدي،‭ ‬وليد‭ ‬الحيام،‭ ‬عبدالله‭ ‬الخلاصي‭ ‬ومبارك‭ ‬محمد‭ (‬المحرق‭)‬،‭ ‬إبراهيم‭ ‬لطف‭ ‬الله،‭ ‬عبدالله‭ ‬دعيج‭ ‬وعبدالله‭ ‬يوسف‭ (‬الأهلي‭)‬،‭ ‬عبدالكريم‭ ‬الفردان،‭ ‬علي‭ ‬حسن،‭ ‬سيد‭ ‬مهدي‭ ‬باقر،‭ ‬حسين‭ ‬العكر،‭ ‬كميل‭ ‬الأسود،‭ ‬جاسم‭ ‬الشيخ،‭ ‬محمد‭ ‬عبدالقيوم،‭ ‬هزاع‭ ‬علي‭ (‬الرفاع‭)‬،‭ ‬إبراهيم‭ ‬الختال‭ (‬المنامة‭)‬،‭ ‬مهدي‭ ‬حميدان،‭ ‬أحمد‭ ‬بوغمار،‭ ‬محمد‭ ‬عادل‭ ‬ومحمد‭ ‬الحردان‭ (‬الخالدية‭)‬،‭ ‬محمد‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬وإبراهيم‭ ‬الوالي‭ (‬النجمة‭)‬،‭ ‬محمد‭ ‬مرهون‭ (‬الكويت‭ ‬الكويتي‭)‬،‭ ‬علي‭ ‬مدن‭ (‬عجمان‭ ‬الإماراتي‭)‬،‭ ‬موسيس‭ ‬أتيدي‭ (‬قدح‭ ‬الماليزي‭).‬

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