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قدم حوالات إلكترونية تفيد السداد.. رفض دعوى سيدة طالبت طليقها بنفقة سبق ودفعها

11/11/2023 7:11:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ألغت‭ ‬المحكمة‭ ‬الاستئنافية‭ ‬الكبرى‭ ‬الشرعية‭ ‬حكما‭ ‬ألزم‭ ‬زوجا‭ ‬بسداد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2000‭ ‬دينار‭ ‬متأخرات‭ ‬نفقة‭ ‬لطليقته،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أثبت‭ ‬الزوج‭ ‬سداده‭ ‬لتلك‭ ‬النفقة‭ ‬المقررة،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬حاولت‭ ‬فيه‭ ‬طليقته‭ ‬ادعاء‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬المبالغ‭ ‬التي‭ ‬دفعها‭ ‬هي‭ ‬مؤخر‭ ‬الصداق‭ ‬وليست‭ ‬النفقة‭.‬

وقالت‭ ‬وكيلة‭ ‬المدعي‭ ‬المحامية‭ ‬زهرة‭ ‬نعمة‭ ‬أن‭ ‬طليقة‭ ‬موكلها‭ ‬رفعت‭ ‬دعوى‭ ‬ضد‭ ‬الأخير‭ ‬تطالبه‭ ‬بنفقة‭ ‬متأخرة‭ ‬رغما‭ ‬عن‭ ‬سداده‭ ‬للنفقة‭ ‬المقررة‭ ‬بموجب‭ ‬حوالات‭ ‬بنكية،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬ادعت‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬اول‭ ‬درجة‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬المبالغ‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬مؤخر‭ ‬الصداق،‭ ‬حيث‭ ‬حكمت‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬بإلزام‭ ‬موكلها‭ ‬بسداد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2000‭ ‬دينار‭ ‬إجمالي‭ ‬النفقة‭ ‬المتأخرة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬يرتض‭ ‬موكلها‭ ‬وطعن‭ ‬على‭ ‬الحكم‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الاستئنافية‭.‬

ودفعت‭ ‬نعمة‭ ‬أن‭ ‬حكم‭ ‬اول‭ ‬درجة‭ ‬شابه‭ ‬القصور‭ ‬في‭ ‬الاستدلال‭ ‬وأن‭ ‬المستقر‭ ‬في‭ ‬واقع‭ ‬الاثبات‭ ‬هو‭ ‬براءة‭ ‬الذمة‭ ‬وأن‭ ‬على‭ ‬المدعي‭ ‬اثبات‭ ‬خلاف‭ ‬ذلك‭ ‬بالبينة‭ ‬والشهود،‭ ‬حيث‭ ‬قدمت‭ ‬ما‭ ‬يفيد‭ ‬أن‭ ‬موكلها‭ ‬كان‭ ‬يحول‭ ‬النفقة‭ ‬الشهرية‭ ‬المقررة‭ ‬شهريا‭ ‬طوال‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2019،‭ ‬وان‭ ‬محكمة‭ ‬اول‭ ‬درجة‭ ‬لم‭ ‬تعول‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬التحويلات‭ ‬لإبراء‭ ‬ذمته‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬شهود‭ ‬موكلها‭ ‬وبعض‭ ‬شهود‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬أقروا‭ ‬بدفع‭ ‬موكلها‭ ‬لتلك‭ ‬النفقة‭.‬

حيث‭ ‬أشارت‭ ‬المحكمة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬المدعي‭ ‬اثبت‭ ‬سداده‭ ‬للنفقات‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬حوالات‭ ‬الكترونية‭ ‬ـ‭ ‬وإن‭ ‬ادعاء‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬المبالغ‭ ‬هي‭ ‬مؤخر‭ ‬الصداق‭ ‬بينهما‭ ‬لا‭ ‬يدعمه‭ ‬دليل‭ ‬وأن‭ ‬شهود‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬شهادتهم‭ ‬قاصرة‭ ‬وسماعية،‭ ‬من‭ ‬ثم‭ ‬يقوم‭ ‬الاستئناف‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬سبب‭ ‬صحيح‭ ‬وخليقا‭ ‬بالقبول‭ ‬وإلغاء‭ ‬حكم‭ ‬أول‭ ‬درجة،‭ ‬ولهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬قضت‭ ‬المحكمة‭ ‬بإلغاء‭ ‬حكم‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬فيما‭ ‬قضى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬إلزام‭ ‬المدعي‭ ‬بسداد‭ ‬النفقة‭ ‬المتخلفة‭ ‬والقضاء‭ ‬مجددا‭ ‬برفض‭ ‬الدعوى‭.‬

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