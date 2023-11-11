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لعدم إعلانه بالحكم.. التمييز تنقض حكما بإلزام مطعم سداد 53 ألف دينار رسوما بلدية

11/11/2023 7:11:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نقضت‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬حكما‭ ‬ألزم‭ ‬مطعم‭ ‬في‭ ‬المنامة‭ ‬دفع‭ ‬53‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬رسوم‭ ‬بلدية‭ ‬للمطعم‭ ‬الذي‭ ‬أغلق‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬تجاري،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أعلنته‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬على‭ ‬عنوان‭ ‬سجل‭ ‬تجاري‭ ‬آخر‭ ‬ولم‭ ‬يعلم‭ ‬بالحكم‭ ‬وموعد‭ ‬الاستئناف‭.‬

وقال‭ ‬المحامي‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬غنيم‭ ‬وكيل‭ ‬المطعم‭ ‬أن‭ ‬المطعم‭ ‬كان‭ ‬يستأجر‭ ‬عقارا‭ ‬في‭ ‬المجمع‭ ‬التجاري‭ ‬بالمنامة‭ ‬لمزاولة‭ ‬نشاطه‭ ‬التجاري،‭ ‬وتقدمت‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬بدعوى‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬بطلب‭ ‬الحكم‭ ‬بإلزامه‭ ‬بالرسوم‭ ‬البلدية‭ ‬المستحقة‭ ‬من‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬1‭ ‬أبريل‭ ‬2020‭ ‬وحتى‭ ‬30‭ ‬نوفمبر‭ ‬2021‭ ‬ومقدارها‭ ‬53600‭ ‬دينار‭ ‬والفائدة‭ ‬بواقع‭ ‬10‭% ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬الاستحقاق،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬سند‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬يستأجر‭ ‬العقار‭ ‬في‭ ‬المجمع‭ ‬التجاري‭ ‬لمزاولة‭ ‬نشاطه‭ ‬وقد‭ ‬امتنع‭ ‬عن‭ ‬الوفاء‭ ‬بالرسوم‭ ‬المفروضة‭ ‬عليه‭ ‬لمدة‭ ‬20‭ ‬شهرا‭ ‬بواقع‭ ‬2680‭ ‬دينارا‭ ‬شهريا‭.‬

وحكمت‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬بإلزام‭ ‬المطعم‭ ‬بالمبلغ‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬إعلانه‭ ‬على‭ ‬بريد‭ ‬إلكتروني،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يحضر‭ ‬بسبب‭ ‬إلغاء‭ ‬هذا‭ ‬البريد‭ ‬والخاص‭ ‬بسجل‭ ‬تجاري‭ ‬آخر‭ ‬تابع‭ ‬لصاحب‭ ‬المطعم،‭ ‬وهذا‭ ‬أيضا‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬فوات‭ ‬موعد‭ ‬الطعن‭ ‬بالاستئناف‭ ‬على‭ ‬الحكم،‭ ‬وقضت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬بسقوط‭ ‬حقه‭ ‬في‭ ‬الطعن‭.‬

وتقدم‭ ‬وكيل‭ ‬المطعم‭ ‬بلائحة‭ ‬طعن‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬أوضح‭ ‬فيها‭ ‬أن‭ ‬موكله‭ ‬قد‭ ‬ألغى‭ ‬عقد‭ ‬الإيجار‭ ‬مع‭ ‬الشركة‭ ‬مالكة‭ ‬المجمع‭ ‬التجاري‭ ‬وقام‭ ‬بتسليم‭ ‬المفاتيح‭ ‬وإخلائه‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬مارس‭ ‬2020،‭ ‬وقد‭ ‬صدر‭ ‬الحكم‭ ‬المطعون‭ ‬فيه‭ ‬معتدا‭ ‬بنسخة‭ ‬السجل‭ ‬التجاري‭ ‬المثبت‭ ‬به‭ ‬بريد‭ ‬إلكتروني‭ ‬أصبح‭ ‬خارج‭ ‬نطاق‭ ‬العمل‭ ‬بعد‭ ‬إلغاء‭ ‬الفرع،‭ ‬ودون‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬صحة‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬المعلن‭ ‬عليه،‭ ‬مما‭ ‬يعيب‭ ‬الحكم‭ ‬ويستوجب‭ ‬نقضه،‭ ‬وأشار‭ ‬غنيم‭ ‬إلى‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ ‬4‭/‬32‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬المرافعات‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬يجوز‭ ‬الإعلان‭ ‬بالوسائل‭ ‬الإلكترونية‭ ‬المقررة‭ ‬قانونا،‭ ‬ويصدر‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬قرارات‭ ‬بتنظيم‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬الحكم‭ ‬إن‭ ‬البين‭ ‬من‭ ‬أوراق‭ ‬الدعوى‭ ‬أن‭ ‬الطاعن‭ ‬لم‭ ‬يمثل‭ ‬بالجلسات‭ ‬وقد‭ ‬طعن‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬بأن‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الذي‭ ‬أعلن‭ ‬عليه‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬الإبقاء‭ ‬عليه‭ ‬لاعتماده‭ ‬لفروع‭ ‬السجل‭ ‬المقيدة‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ ‬ونشاط‭ ‬آخر،‭ ‬وكان‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬أن‭ ‬تستعلم‭ ‬من‭ ‬الوزارة‭ ‬المعنية‭ ‬بشؤون‭ ‬السجلات‭ ‬التجارية‭ ‬لبيان‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬إلغاء‭ ‬قيد‭ ‬المطعم‭ ‬من‭ ‬عدمه‭ ‬وأنه‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬إزالة‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬كعنوان‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬السجل‭ ‬التجاري‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬تصرح‭ ‬للطاعن‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الإفادة‭ ‬من‭ ‬ذات‭ ‬الجهة‭.‬

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