استنادا على ((لا ضرر ولا ضرار)).. الاستئنافية تطلق سيدة أقر زوجها بضربها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬المحامية‭ ‬خلود‭ ‬مظلوم‭ ‬وكيلة‭ ‬الزوجة،‭ ‬إن‭ ‬موكلتها‭ ‬تزوجت‭ ‬من‭ ‬المستأنف‭ ‬ضده،‭ ‬كزوجة‭ ‬ثانية‭ ‬وقام‭ ‬بتوفير‭ ‬سكن‭ ‬لها،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬دائم‭ ‬الخلاف‭ ‬معها‭ ‬ويعتدي‭ ‬عليها‭ ‬بالضرب‭ ‬حتى‭ ‬أثناء‭ ‬حملها‭ ‬وقد‭ ‬تقدمت‭ ‬ببلاغات‭ ‬ضده‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الشرطة،‭ ‬فقام‭ ‬بطردها‭ ‬من‭ ‬مسكن‭ ‬الزوجية‭ ‬فلم‭ ‬تجد‭ ‬حلاً‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬تسافر‭ ‬إلى‭ ‬بلد‭ ‬أهل‭ ‬والدتها‭.‬

وأضافت‭ ‬مظلوم‭ ‬أنه‭ ‬موكلتها‭ ‬رفعت‭ ‬دعوى‭ ‬طالبت‭ ‬فيها‭ ‬الحكم‭ ‬بتطليقها‭ ‬من‭ ‬الزوج‭ ‬للضرر‭ ‬الواقع‭ ‬عليها،‭ ‬فهو‭ ‬دائم‭ ‬التعدي‭ ‬عليها‭ ‬بالضرب‭ ‬والتلفظ‭ ‬بألفاظ‭ ‬بذيئة‭ ‬ويشك‭ ‬في‭ ‬سلوكها،‭ ‬حتى‭ ‬استحالت‭ ‬العشرة‭ ‬بينهما،‭ ‬لكن‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬رفضت‭ ‬الدعوى،‭ ‬فطعنت‭ ‬عليها‭ ‬بالاستئناف‭.‬

وطلبت‭ ‬وكيلة‭ ‬المستأنفة‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬إحالة‭ ‬الدعوى‭ ‬للتحقيق‭ ‬لإثبات‭ ‬الضرر‭ ‬الواقع‭ ‬على‭ ‬موكلتها،‭ ‬حيث‭ ‬حضر‭ ‬شاهد‭ ‬من‭ ‬أقرباء‭ ‬المستأنفة‭ ‬والذي‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬حضر‭ ‬مجلس‭ ‬صلح‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬عمة‭ ‬المستأنفة‭ ‬وقامت‭ ‬العمة‭ ‬بمواجهة‭ ‬المستأنف‭ ‬ضده‭ ‬بقيامه‭ ‬بضرب‭ ‬المستأنفة‭ ‬3‭ ‬مرات،‭ ‬وطردها‭ ‬من‭ ‬البيت‭ ‬وإخراجها‭ ‬بملابسها‭ ‬من‭ ‬المنزل،‭ ‬وأقر‭ ‬باعتداءين‭ ‬ولم‭ ‬يقر‭ ‬بالثالث،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬تعهد‭ ‬بعدم‭ ‬تكرار‭ ‬الاعتداء‭ ‬عليها‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬دخلت‭ ‬المستشفى‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬عندما‭ ‬أصيبت‭ ‬جراء‭ ‬تهجم‭ ‬المستأنف‭ ‬ضده‭ ‬عليها‭.‬

‭ ‬واستمعت‭ ‬المحكمة‭ ‬لشهود‭ ‬الزوج‭ ‬والذين‭ ‬أنكروا‭ ‬اعتداءه‭ ‬عليها،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المحكمة‭ ‬ذكرت‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬الحكم‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬أمعنت‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬شهادة‭ ‬الشهود‭ ‬واطمأن‭ ‬وجدانها‭ ‬لشهادة‭ ‬شاهدي‭ ‬الإثبات‭ ‬بينما‭ ‬لم‭ ‬تطمئن‭ ‬لشهادة‭ ‬شاهدي‭ ‬النفي،‭ ‬وثبت‭ ‬لديها‭ ‬وقوع‭ ‬الضرر‭ ‬ووجوب‭ ‬إزالته‭ ‬لقول‭ ‬رسول‭ ‬الله‭ ‬صلى‭ ‬الله‭ ‬عليه‭ ‬وسلم‭ ‬‮«‬لا‭ ‬ضرر‭ ‬ولا‭ ‬ضرار‮»‬،‭ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬إزالة‭ ‬هذا‭ ‬الضرر‭ ‬يكون‭ ‬بالتفريق‭ ‬بين‭ ‬الزوجين‭ ‬وذلك‭ ‬بإيقاع‭ ‬الطلاق،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬لم‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬رفضها‭ ‬لدى‭ ‬المدعية،‭ ‬مما‭ ‬يتعين‭ ‬معه‭ ‬إلغاء‭ ‬الحكم‭ ‬المستأنف‭ ‬والقضاء‭ ‬مجدداً‭ ‬بتطليق‭ ‬المستأنفة‭ ‬طلقة‭ ‬واحدة‭ ‬للضرر‭ ‬بعد‭ ‬الدخول،‭ ‬فلا‭ ‬تحل‭ ‬له‭ ‬إلا‭ ‬بعقد‭ ‬ومهر‭ ‬جديدين‭.‬