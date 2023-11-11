مرصد حقوقي: إسرائيل تحول ممر النزوح إلى مصيدة لقتل واعتقال الفلسطينيين في غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬المرصد‭ ‬الأورومتوسطي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬تلقت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء

الألمانية‭ (‬د‭.‬ب‭.‬أ‭) ‬نسخة‭ ‬منه‭ ‬إن‭ ‬الحديث‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬عن‭ ‬ممر‭ ‬آمن‭ ‬لخروج‭ ‬النازحين‭ ‬هو‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬تكتيكاته‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬يستخدمها‭ ‬للنيل‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬الفلسطينيين‭. ‬وذكر‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الذي‭ ‬يضغط‭ ‬على‭ ‬سكان‭ ‬مدينة‭ ‬وشمالها‭ ‬إلى‭ ‬مغادرة‭ ‬مناطق‭ ‬سكنهم‭ ‬باتجاه‭ ‬وسط‭ ‬وجنوب‭ ‬القطاع‭ ‬ – ‭ ‬خصص‭ ‬‮«‬ممرًا‮»‬‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬شريان‭ ‬المرور‭ ‬الرئيسي،‭ ‬طريق‭ ‬صلاح‭ ‬الدين،‭ ‬بين‭ ‬الساعة‭ ‬9‭:‬00‭ ‬صباحا‭ ‬والساعة‭ ‬16:00‭ ‬

وجمع‭ ‬فريق‭ ‬الأورومتوسطي‭ ‬شهادات‭ ‬لنازحين‭ ‬عبروا‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الأيام‭ ‬الثلاثة‭ ‬الماضية‭ ‬الممر‭ ‬المعلن‭ ‬وتحدثوا‭ ‬عن‭ ‬إفادات‭ ‬صادمة‭ ‬عن‭ ‬حوادث‭ ‬قتل‭ ‬واعتقال‭ ‬وإذلال‭ ‬متعمد‭ ‬لهم‭. ‬وقال‭ ‬رجل‭ (‬43‭ ‬عاما‭) ‬من‭ ‬سكان‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬إنه‭ ‬وعائلته‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬سبعة‭ ‬أفراد‭ ‬ووالدته‭ ‬المسنة‭ ‬أجبروا‭ ‬على‭ ‬السير‭ ‬مشيا‭ ‬على‭ ‬الأقدام‭ ‬نحو‭ ‬سبعة‭ ‬كيلومترات‭ ‬للنزوح‭ ‬إلى‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭. ‬وذكر‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يحظر‭ ‬وصول‭ ‬أي‭ ‬مركبات‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬حوالي‭ ‬أربعة‭ ‬إلى‭ ‬خمسة‭ ‬كيلومترات‭ ‬من‭ ‬نقطة‭ ‬عسكرية‭ ‬يقيمها‭ ‬على‭ ‬مشارف‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ (‬نتساريم‭) ‬ويجبر‭ ‬النازحين‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬ذراعهما‭ ‬طوال‭ ‬سيرهما‭ ‬وحمل‭ ‬رايات‭ ‬بيضاء‭.‬

وأفاد‭ ‬أنه‭ ‬عاين‭ ‬عشرات‭ ‬الجثث‭ ‬متقطعة‭ ‬أشلاء‭ ‬وبعضها‭ ‬متفحمة‭ ‬غالبيتها‭ ‬لنساء‭ ‬وأطفال‭ ‬ملقون‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬وآخرون‭ ‬داخل‭ ‬سيارات‭ ‬مدنية‭ ‬تم‭ ‬استهدافها‭ ‬بالقذائف،‭ ‬طوال‭ ‬المسافة‭ ‬المؤدية‭ ‬إلى‭ ‬النقطة‭ ‬العسكرية‭ ‬وبعدها،‭ ‬فيما‭ ‬تم‭ ‬اعتقال‭ ‬شابين‭ ‬كانا‭ ‬على‭ ‬مقربة‭ ‬منه‭ ‬بعد‭ ‬التدقيق‭ ‬في‭ ‬هواياتهما‭ ‬الشخصية‭. ‬وتظهر‭ ‬معاينة‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬لعمليات‭ ‬النزوح‭ ‬الطريق‭ ‬وهو‭ ‬مدمر‭ ‬ومليء‭ ‬وتجاوزه‭ ‬يعد‭ ‬أمرا‭ ‬بالغ‭ ‬الصعوبة‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬لكبار‭ ‬السن‭ ‬والأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬والمرضى‭ ‬والنساء‭.‬

وقال‭ ‬مسن‭ ‬عرف‭ ‬عن‭ ‬نفسه‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬أبو‭ ‬خليل‮»‬‭ ‬وقد‭ ‬نزح‭ ‬من‭ ‬مخيم‭ ‬الشاطئ‭ ‬للاجئين‭ ‬وقد‭ ‬أصابه‭ ‬الإعياء‭ ‬الشديد‭ ‬إن‭ ‬شارع‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ ‬هو‭ ‬ساحة‭ ‬موت‭ ‬وليس‭ ‬ممرا‭ ‬آمنا،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬أحد‭ ‬أحفاده‭ ‬بجروح‭ ‬في‭ ‬ذراعه‭ ‬بإطلاق‭ ‬نار‭ ‬استهدفه‭. ‬وذكر‭ ‬الرجل‭ ‬أن‭ ‬أبناءه‭ ‬أجبروا‭ ‬على‭ ‬حمل‭ ‬حفيده‭ ‬المصاب‭ ‬وهو‭ ‬فتي‭ (‬16‭ ‬عاما‭) ‬والسير‭ ‬به‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬كيلو‭ ‬مترات‭ ‬بينما‭ ‬الدماء‭ ‬تنزف‭ ‬منه،‭ ‬معتقدا‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬استهدافه‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬بسبب‭ ‬رفعه‭ ‬راية‭ ‬بيضاء‭.‬

وأشار‭ ‬المرصد‭ ‬الأورومتوسطي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬أنذرت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬ – أي‭ ‬نصف‭ ‬إجمالي‭ ‬السكان – ‭ ‬بمغادرة‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬وشمالها‭ ‬بعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬إطلاقها‭ ‬حربا‭ ‬مدمرة‭ ‬وغير‭ ‬مسبوقة‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭. ‬وأبرز‭ ‬المرصد‭ ‬أنه‭ ‬حذر‭ ‬منذ‭ ‬صدور‭ ‬أمر‭ ‬الإخلاء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬من‭ ‬مخاوف‭ ‬قانونية‭ ‬وإنسانية‭ ‬خطيرة‭ ‬ومخاوف‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬المدنيين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬كونه‭ ‬يشكل‭ ‬تهجيرا‭ ‬قسريا‭ ‬وترانسفير‭ ‬ينتهك‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭ ‬وقد‭ ‬يرتقي‭ ‬إلى‭ ‬جريمة‭ ‬حرب‭. ‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬لا‭ ‬تكتفي‭ ‬بالتهجير‭ ‬القسري‭ ‬للمدنيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بل‭ ‬إنها‭ ‬لا‭ ‬توفر‭ ‬لهم‭ ‬ملجأ‭ ‬آمنا‭ ‬أو‭ ‬وسيلة‭ ‬للنزوح‭ ‬بأمان‭ ‬بل‭ ‬وتستهدفهم‭ ‬خلال‭ ‬ذلك‭ ‬لتخرق‭ ‬بشكل‭ ‬صريح‭ ‬قوانين‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬تحظر‭ ‬‮«‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬أو‭ ‬التهديد‭ ‬به‭ ‬الرامية‭ ‬أساسا‭ ‬إلى‭ ‬بث‭ ‬الذعر‭ ‬بين‭ ‬السكان‭ ‬المدنيين‮»‬‭.‬