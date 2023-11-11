معارك كثيفة في محيط مستشفيات غزة وتزايد الدعوات إلى حماية المدنيين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قطاع غزة
– (أ ف ب): تدور معارك كثيفة بين اسرائيل وحماس في شمال قطاع غزة ما يزيد من صعوبة وضع المستشفيات الفلسطينية التي ينقصها الوقود بحسب مديريها والتي لجأ إليها المدنيون هربا من القصف المتواصل. في اليوم السادس والثلاثين للحرب التي شنّتها إسرائيل ردا على هجوم حماس على أراضيها في 7 أكتوبر بات 20 من مستشفيات قطاع غزة الـ36 «خارج الخدمة» بحسب مكتب الشؤون الانسانية لدى الأمم المتحدة. وعلى الصعيد الدولي تتكثف الدعوات لإسرائيل لحماية المدنيين.
وأمس السبت وقعت انفجارات وتبادل كثيف لإطلاق النار في مدينة غزة في شمال القطاع، بحسب صور لوكالة فرانس برس. وبعد خمسة أسابيع على بدء الحرب، أعلنت إسرائيل يوم الجمعة خفض حصيلة ضحايا الهجوم الذي شنّته حماس على أراضيها في 7 أكتوبر، من 1400 إلى 1200 قتيل، وأوضحت أنّ «هذه الحصيلة ليست نهائيّة». وكانت السلطات قد أكّدت أنّ غالبيّة القتلى مدنيّون وسقط معظمهم في اليوم الأوّل للهجوم غير المسبوق. كما احتجز مقاتلو حماس ما يقارب 240 شخصًا رهائن ونقلوهم إلى غزّة.
في الجانب الفلسطيني، قُتل أكثر من 11078 شخصًا بينهم أكثر من 4506 أطفال في القصف الإسرائيلي على غزّة، بحسب وزارة الصحّة التابعة لحماس. ويخضع قطاع غزة منذ 9 اكتوبر لحصار كامل ولا تسمح اسرائيل بدخول الوقود. وفي مستشفى الشفاء بمدينة غزة يواجه 39 طفلا خدج خطر الموت «في أي لحظة» كما حذرت أمس السبت وزارة الصحة التابعة لحماس. وقالت الوزارة: «أحدهم توفي هذا الصباح»، مؤكدة أن الحاضنات لن تتمكن من العمل الا حتى مساء السبت بمخزون الوقود المتوافر.
في الإطار نفسه أعلنت منظمة اطباء من اجل حقوق الانسان الاسرائيلية غير الحكومية وفاة رضيعين خدج في مستشفى الشفاء نقلا عن تقارير تلقتها. وفي المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا بشمال قطاع غزة يقول المريض يوسف النجار وهو ممدد على سرير إنه ينتظر إجراء عملية جراحية. ويضيف: «الآلات معطلة، كما ترون ليس هناك كهرباء. أشعر بالعطش الشديد، لكن لا يسمح لي بالشرب او الأكل طالما لم تنته العملية».
وتعرض مستشفى الشفاء في مدينة غزة لإطلاق نار، بحسب مديره محمد أبو سلمية الذي قال لوكالة فرانس برس: «طوال الليل تعرض مستشفى الشفاء ومستشفيات غزة لقصف مدفعي كثيف وقطعت الكهرباء أربع ساعات في الشفاء بسبب استهداف مولد الكهرباء». وقالت حماس إن «شخصا قتل وأصيب عدة آخرون في ضربات على مبنى العناية المركزة في مستشفى الشفاء» صباح أمس السبت.
وأمس السبت عبر المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر روبرت مارديني باسم اللجنة عن «صدمته للصور والمعلومات الاتية من مستشفى الشفاء». من جهته، ناشد مدير مستشفى الشفاء «المجتمع الدولي الضغط على الحكومة الاسرائيلية لوقف استهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف».
ويخوض الجيش الإسرائيلي معارك شرسة مع مقاتلي حماس في قلب مدينة غزة حيث تقع على قوله «القيادة العسكرية» للحركة المتحصنة في شبكة أنفاق. وفي صور غير مؤرخة نشرها يظهر الجنود وهم يسيرون على الرمال حاملين اسلحتهم في منطقة مقفرة. وبسبب حدة المعارك في شمال قطاع غزة نزح عشرات آلاف الفلسطينيين في الأيام الماضية بأمر من الجيش الاسرائيلي لكي يلجأوا الى الجنوب.
وبعد تعرض قطاع غزة لقصف متواصل منذ أكثر من شهر وخضوعه لحصار كامل أصبح الوضع الإنساني فيه كارثيا فيما نزح 16 مليونا من سكانه البالغ عددهم 24 مليون نسمة وفق الأمم المتحدة. ووافقت إسرائيل على «هدن» إنسانية يومية للسماح للمدنيين بالفرار عبر «ممر إجلاء» إلى جنوب القطاع هربا من المعارك. وحُرمت المنطقة الماء والكهرباء والمواد الغذائية والدواء بسبب الحصار المطبق الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ 9 أكتوبر.
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