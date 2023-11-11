معارك كثيفة في محيط مستشفيات غزة وتزايد الدعوات إلى حماية المدنيين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأمس‭ ‬السبت‭ ‬وقعت‭ ‬انفجارات‭ ‬وتبادل‭ ‬كثيف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬القطاع،‭ ‬بحسب‭ ‬صور‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬وبعد‭ ‬خمسة‭ ‬أسابيع‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬الحرب،‭ ‬أعلنت‭ ‬إسرائيل‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬خفض‭ ‬حصيلة‭ ‬ضحايا‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬شنّته‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬أراضيها‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر،‭ ‬من‭ ‬1400‭ ‬إلى‭ ‬1200‭ ‬قتيل،‭ ‬وأوضحت‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الحصيلة‭ ‬ليست‭ ‬نهائيّة‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬السلطات‭ ‬قد‭ ‬أكّدت‭ ‬أنّ‭ ‬غالبيّة‭ ‬القتلى‭ ‬مدنيّون‭ ‬وسقط‭ ‬معظمهم‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأوّل‭ ‬للهجوم‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‭. ‬كما‭ ‬احتجز‭ ‬مقاتلو‭ ‬حماس‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬240‭ ‬شخصًا‭ ‬رهائن‭ ‬ونقلوهم‭ ‬إلى‭ ‬غزّة‭. ‬

في‭ ‬الجانب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬قُتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬11078‭ ‬شخصًا‭ ‬بينهم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬4506‭ ‬أطفال‭ ‬في‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزّة،‭ ‬بحسب‭ ‬وزارة‭ ‬الصحّة‭ ‬التابعة‭ ‬لحماس‭. ‬ويخضع‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬9‭ ‬اكتوبر‭ ‬لحصار‭ ‬كامل‭ ‬ولا‭ ‬تسمح‭ ‬اسرائيل‭ ‬بدخول‭ ‬الوقود‭. ‬وفي‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬بمدينة‭ ‬غزة‭ ‬يواجه‭ ‬39‭ ‬طفلا‭ ‬خدج‭ ‬خطر‭ ‬الموت‭ ‬‮«‬في‭ ‬أي‭ ‬لحظة‮»‬‭ ‬كما‭ ‬حذرت‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحماس‭. ‬وقالت‭ ‬الوزارة‭: ‬‮«‬أحدهم‭ ‬توفي‭ ‬هذا‭ ‬الصباح‮»‬،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬الحاضنات‭ ‬لن‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬الا‭ ‬حتى‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬بمخزون‭ ‬الوقود‭ ‬المتوافر‭.‬

في‭ ‬الإطار‭ ‬نفسه‭ ‬أعلنت‭ ‬منظمة‭ ‬اطباء‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬وفاة‭ ‬رضيعين‭ ‬خدج‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬تقارير‭ ‬تلقتها‭. ‬وفي‭ ‬المستشفى‭ ‬الإندونيسي‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬لاهيا‭ ‬بشمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬يقول‭ ‬المريض‭ ‬يوسف‭ ‬النجار‭ ‬وهو‭ ‬ممدد‭ ‬على‭ ‬سرير‭ ‬إنه‭ ‬ينتظر‭ ‬إجراء‭ ‬عملية‭ ‬جراحية‭. ‬ويضيف‭: ‬‮«‬الآلات‭ ‬معطلة،‭ ‬كما‭ ‬ترون‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬كهرباء‭. ‬أشعر‭ ‬بالعطش‭ ‬الشديد،‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يسمح‭ ‬لي‭ ‬بالشرب‭ ‬او‭ ‬الأكل‭ ‬طالما‭ ‬لم‭ ‬تنته‭ ‬العملية‮»‬‭. ‬

وتعرض‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬لإطلاق‭ ‬نار،‭ ‬بحسب‭ ‬مديره‭ ‬محمد‭ ‬أبو‭ ‬سلمية‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬طوال‭ ‬الليل‭ ‬تعرض‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬ومستشفيات‭ ‬غزة‭ ‬لقصف‭ ‬مدفعي‭ ‬كثيف‭ ‬وقطعت‭ ‬الكهرباء‭ ‬أربع‭ ‬ساعات‭ ‬في‭ ‬الشفاء‭ ‬بسبب‭ ‬استهداف‭ ‬مولد‭ ‬الكهرباء‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬حماس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬شخصا‭ ‬قتل‭ ‬وأصيب‭ ‬عدة‭ ‬آخرون‭ ‬في‭ ‬ضربات‭ ‬على‭ ‬مبنى‭ ‬العناية‭ ‬المركزة‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‮»‬‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭. ‬

وأمس‭ ‬السبت‭ ‬عبر‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬روبرت‭ ‬مارديني‭ ‬باسم‭ ‬اللجنة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬صدمته‭ ‬للصور‭ ‬والمعلومات‭ ‬الاتية‭ ‬من‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬ناشد‭ ‬مدير‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬‮«‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬الحكومة‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬لوقف‭ ‬استهداف‭ ‬المستشفيات‭ ‬وسيارات‭ ‬الإسعاف‮»‬‭. ‬

ويخوض‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬معارك‭ ‬شرسة‭ ‬مع‭ ‬مقاتلي‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬حيث‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬قوله‭ ‬‮«‬القيادة‭ ‬العسكرية‮»‬‭ ‬للحركة‭ ‬المتحصنة‭ ‬في‭ ‬شبكة‭ ‬أنفاق‭. ‬وفي‭ ‬صور‭ ‬غير‭ ‬مؤرخة‭ ‬نشرها‭ ‬يظهر‭ ‬الجنود‭ ‬وهم‭ ‬يسيرون‭ ‬على‭ ‬الرمال‭ ‬حاملين‭ ‬اسلحتهم‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬مقفرة‭. ‬وبسبب‭ ‬حدة‭ ‬المعارك‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬نزح‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭ ‬بأمر‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬لكي‭ ‬يلجأوا‭ ‬الى‭ ‬الجنوب‭. ‬

وبعد‭ ‬تعرض‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬لقصف‭ ‬متواصل‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬وخضوعه‭ ‬لحصار‭ ‬كامل‭ ‬أصبح‭ ‬الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬فيه‭ ‬كارثيا‭ ‬فيما‭ ‬نزح‭ ‬16‭ ‬مليونا‭ ‬من‭ ‬سكانه‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬24‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬وفق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬ووافقت‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬‮«‬هدن‮»‬‭ ‬إنسانية‭ ‬يومية‭ ‬للسماح‭ ‬للمدنيين‭ ‬بالفرار‭ ‬عبر‭ ‬‮«‬ممر‭ ‬إجلاء‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭ ‬هربا‭ ‬من‭ ‬المعارك‭. ‬وحُرمت‭ ‬المنطقة‭ ‬الماء‭ ‬والكهرباء‭ ‬والمواد‭ ‬الغذائية‭ ‬والدواء‭ ‬بسبب‭ ‬الحصار‭ ‬المطبق‭ ‬الذي‭ ‬تفرضه‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬منذ‭ ‬9‭ ‬أكتوبر‭.‬