تظاهرات حاشدة في عواصم أوروبية تأييدا لفلسطين وللمطالبة بوقف العدوان على غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) لندن
– (أ ف ب): نزلت حشود كبيرة إلى شوارع العاصمة البريطانية أمس السبت، في تظاهرة جديدة داعمة للفلسطينيين ومطالبة بوقف لإطلاق النار في غزة، فيما انتشرت الشرطة لمنع وقوع صدامات مع تظاهرة مضادة. وانطلقت التظاهرة التي ينظمها «ائتلاف أوقفوا الحرب» تحت شعار «المسيرة الوطنية من أجل فلسطين»، بعد التوقف دقيقتي صمت تكريما لقتلى الحروب البريطانيين في يوم «ذكرى الهدنة» أمام نصب القبر الفارغ التذكاري بوسط لندن الساعة 11
, 00 بتوقيت جرينتش.
ورفع المتظاهرون أعلاما فلسطينية ولافتات تطالب بـ«وقف قصف غزة» بعد أكثر من شهر على هجوم غير مسبوق لحركة حماس على إسرائيل قُتل فيه أكثر من 1200 شخص واحتجز نحو 240 آخرين رهائن، وفق إسرائيل. وترد إسرائيل بحملة عسكرية أودت بأكثر من 11 , 000 شخص في غزة، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في القطاع الساحلي. ومع انطلاق المسيرة، هتف المتظاهرون «الحرية لفلسطين» و«وقف إطلاق النار الآن».
اعتقلت شرطة مدينة لندن ما مجموعه 100 شخص في مسيرات سابقة مؤيدة للفلسطينيين، بتهم بينها تأييد حركة حماس المصنفة في بريطانيا على قوائم الإرهاب، وعلى خلفية جرائم كراهية. غير أن مسيرة أمس السبت أثارت قلقا لتزامنها مع «يوم الهدنة» الذي يحيي انتهاء الحرب العالمية الأولى في 1918، وعلى وقع انتقادات وجهت للشرطة لعدم حظرها التظاهرة.
وفي باريس انطلقت أمس مسيرات حاشدة من ساحة «الجمهورية» وسط العاصمة الفرنسية، لدعم الشعب الفلسطيني وللمطالبة بوقف فورى لإطلاق النار في غزة ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، في ظل استمرار الحرب الدموية والقصف المستمر على قطاع غزة.
واحتشد آلاف من المواطنين من مختلف الأعمار وعائلات كثيرة وأيضا نواب بساحة «الجمهورية» رافعين العلم الفلسطيني ولافتات كتب عليها «كلنا فلسطين» و«من باريس إلى غزة.. نحن معكم»، ولافتات أخرى تطالب بوقف إطلاق النار في غزة، ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية ورفع الحصار عن قطاع غزة واستمرار تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين.
وفي بروكسل، تظاهر أكثر من 20 ألف شخص لإظهار الدعم للفلسطينيين والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة التي تتعرض لقصف إسرائيلي كثيف.
وهتف العديد من المتظاهرين «فلسطين حرة» و«أوقفوا الإبادة الجماعية» خلال مشاركتهم في التظاهرة السلمية التي خرجت في «يوم الهدنة» الذي تحتفل فيه بلجيكا ودول أخرى بانتهاء الحرب العالمية الأولى.
واحتشد الآلاف من المتظاهرين في مدينة برشلونة الإسبانية، تضامنًا مع الفلسطينيين، وتنديداً بالحرب الإسرائيلية على غزة، حيث هتف المتظاهرون دعماً للقضية الفلسطينية، مطالبين بوقف القصف وقتل المدنيين والأطفال.
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