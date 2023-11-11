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تظاهرات حاشدة في عواصم أوروبية تأييدا لفلسطين وللمطالبة بوقف العدوان على غزة

11/11/2023 7:11:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لندن‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬نزلت‭ ‬حشود‭ ‬كبيرة‭ ‬إلى‭ ‬شوارع‭ ‬العاصمة‭ ‬البريطانية‭ ‬أمس‭ ‬السبت،‭ ‬في‭ ‬تظاهرة‭ ‬جديدة‭ ‬داعمة‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬ومطالبة‭ ‬بوقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬فيما‭ ‬انتشرت‭ ‬الشرطة‭ ‬لمنع‭ ‬وقوع‭ ‬صدامات‭ ‬مع‭ ‬تظاهرة‭ ‬مضادة‭. ‬وانطلقت‭ ‬التظاهرة‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬‮«‬ائتلاف‭ ‬أوقفوا‭ ‬الحرب‮»‬‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬المسيرة‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬فلسطين‮»‬،‭ ‬بعد‭ ‬التوقف‭ ‬دقيقتي‭ ‬صمت‭ ‬تكريما‭ ‬لقتلى‭ ‬الحروب‭ ‬البريطانيين‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬‮«‬ذكرى‭ ‬الهدنة‮»‬‭ ‬أمام‭ ‬نصب‭ ‬القبر‭ ‬الفارغ‭ ‬التذكاري‭ ‬بوسط‭ ‬لندن‭ ‬الساعة‭ ‬11 , 00‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭. ‬

ورفع‭ ‬المتظاهرون‭ ‬أعلاما‭ ‬فلسطينية‭ ‬ولافتات‭ ‬تطالب‭ ‬بـ«وقف‭ ‬قصف‭ ‬غزة‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬قُتل‭ ‬فيه‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1200‭ ‬شخص‭ ‬واحتجز‭ ‬نحو‭ ‬240‭ ‬آخرين‭ ‬رهائن،‭ ‬وفق‭ ‬إسرائيل‭. ‬وترد‭ ‬إسرائيل‭ ‬بحملة‭ ‬عسكرية‭ ‬أودت‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬11 , 000‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬بحسب‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الساحلي‭. ‬ومع‭ ‬انطلاق‭ ‬المسيرة،‭ ‬هتف‭ ‬المتظاهرون‭ ‬‮«‬الحرية‭ ‬لفلسطين‮»‬‭ ‬و«وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬الآن‮»‬‭.‬

اعتقلت‭ ‬شرطة‭ ‬مدينة‭ ‬لندن‭ ‬ما‭ ‬مجموعه‭ ‬100‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬مسيرات‭ ‬سابقة‭ ‬مؤيدة‭ ‬للفلسطينيين،‭ ‬بتهم‭ ‬بينها‭ ‬تأييد‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬المصنفة‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬على‭ ‬قوائم‭ ‬الإرهاب،‭ ‬وعلى‭ ‬خلفية‭ ‬جرائم‭ ‬كراهية‭. ‬غير‭ ‬أن‭ ‬مسيرة‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬أثارت‭ ‬قلقا‭ ‬لتزامنها‭ ‬مع‭ ‬‮«‬يوم‭ ‬الهدنة‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يحيي‭ ‬انتهاء‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬1918،‭ ‬وعلى‭ ‬وقع‭ ‬انتقادات‭ ‬وجهت‭ ‬للشرطة‭ ‬لعدم‭ ‬حظرها‭ ‬التظاهرة‭.‬

وفي‭ ‬باريس‭ ‬انطلقت‭ ‬أمس‭ ‬مسيرات‭ ‬حاشدة‭ ‬من‭ ‬ساحة‭ ‬‮«‬الجمهورية‮»‬‭ ‬وسط‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية،‭ ‬لدعم‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وللمطالبة‭ ‬بوقف‭ ‬فورى‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ووقف‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬استمرار‭ ‬الحرب‭ ‬الدموية‭ ‬والقصف‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

واحتشد‭ ‬آلاف‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الأعمار‭ ‬وعائلات‭ ‬كثيرة‭ ‬وأيضا‭ ‬نواب‭ ‬بساحة‭ ‬‮«‬الجمهورية‮»‬‭ ‬رافعين‭ ‬العلم‭ ‬الفلسطيني‭ ‬ولافتات‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬كلنا‭ ‬فلسطين‮»‬‭ ‬و«من‭ ‬باريس‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭.. ‬نحن‭ ‬معكم‮»‬،‭ ‬ولافتات‭ ‬أخرى‭ ‬تطالب‭ ‬بوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬ووقف‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬ورفع‭ ‬الحصار‭ ‬عن‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬واستمرار‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬للسكان‭ ‬المدنيين‭.‬

وفي‭ ‬بروكسل،‭ ‬تظاهر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬لإظهار‭ ‬الدعم‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬والمطالبة‭ ‬بوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬التي‭ ‬تتعرض‭ ‬لقصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬كثيف‭.‬

وهتف‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المتظاهرين‭ ‬‮«‬فلسطين‭ ‬حرة‮»‬‭ ‬و«أوقفوا‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتهم‭ ‬في‭ ‬التظاهرة‭ ‬السلمية‭ ‬التي‭ ‬خرجت‭ ‬في‭ ‬‮«‬يوم‭ ‬الهدنة‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تحتفل‭ ‬فيه‭ ‬بلجيكا‭ ‬ودول‭ ‬أخرى‭ ‬بانتهاء‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الأولى‭.‬

واحتشد‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬المتظاهرين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسبانية،‭ ‬تضامنًا‭ ‬مع‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬وتنديداً‭ ‬بالحرب‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬حيث‭ ‬هتف‭ ‬المتظاهرون‭ ‬دعماً‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬مطالبين‭ ‬بوقف‭ ‬القصف‭ ‬وقتل‭ ‬المدنيين‭ ‬والأطفال‭.‬

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