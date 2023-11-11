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بصافي ربح بلغ 3.96 ملايين دينار بحريني..((البحرينية الكويتية للتأمين)) تعلن نتائجها المالية

11/11/2023 7:11:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يسر‭ ‬الشركة‭ ‬البحرينية‭ ‬الكويتية‭ ‬للتأمين‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب‭. (‬وتحمل‭ ‬رمز‭ ‬التداول‭ ‬في‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭: ‬ BKIC ‭ ‬وبورصة‭ ‬الكويت‭: ‬ب‭ ‬ك‭ ‬تأمين‭) ‬أن‭ ‬تعلن‭ ‬نتائجها‭ ‬المالية‭ ‬الموحدة‭ ‬لفترة‭ ‬التسعة‭ ‬شهور‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭.‬

النتائج‭ ‬المالية‭ ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬لعام‭ ‬2023

تمكنت‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬ربح‭ ‬صاف‭ ‬عائد‭ ‬إلى‭ ‬مساهمي‭ ‬الشركة‭ ‬بلغ‭ ‬1‭.‬184‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬0‭.‬966‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق،‭ ‬وذلك‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬23 ‭%‬ ‭. ‬وقد‭ ‬بلغت‭ ‬ربحية‭ ‬السهم‭ ‬الواحد‭ ‬لفترة‭ ‬الثلاثة‭ ‬شهور‭ ‬الحالية‭ ‬8‭ ‬فلوس‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬6‭ ‬فلوس‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭. ‬وبلغ‭ ‬مجموع‭ ‬الدخل‭ ‬الشامل‭ ‬العائد‭ ‬إلى‭ ‬مساهمي‭ ‬الشركة‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬0‭.‬855‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬0‭.‬763‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق،‭ ‬أي‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬12 ‭%‬ ‭. ‬وتعزى‭ ‬هذه‭ ‬الزيادة‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬القيمة‭ ‬العادلة‭ ‬للاستثمارات‭ ‬المتاحة‭ ‬للبيع‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬بالمقارنة‭ ‬مع‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭. ‬

هذا‭ ‬وقد‭ ‬زادت‭ ‬إيرادات‭ ‬التأمين‭ ‬بنسبة‭ ‬14 ‭%‬ ،‭ ‬من‭ ‬24‭.‬863‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬إلى‭ ‬28‭.‬267‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭. ‬وزادت‭ ‬نتائج‭ ‬خدمات‭ ‬التأمين‭ ‬بنسبة‭ ‬75 ‭%‬ ،‭ ‬من‭ ‬0.590‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬إلى‭ ‬1‭.‬032‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭. ‬كما‭ ‬زاد‭ ‬صافي‭ ‬الدخل‭ ‬من‭ ‬الاستثمار‭ ‬بنسبة‭ ‬9 ‭%‬ ،‭ ‬من‭ ‬0.833‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬إلى‭ ‬0‭.‬912‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭.‬

النتائج‭ ‬المالية‭ ‬للتسعة‭ ‬شهور‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023

وأما‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬النتائج‭ ‬المالية‭ ‬الموحدة‭ ‬لفترة‭ ‬التسعة‭ ‬شهور‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023م،‭ ‬فقد‭ ‬تمكنت‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬ربح‭ ‬صاف‭ ‬عائد‭ ‬إلى‭ ‬مساهمي‭ ‬الشركة‭ ‬بلغ‭ ‬3‭.‬962‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬4‭.‬522‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ (‬معاد‭ ‬تقييمه‭) ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق،‭ ‬وذلك‭ ‬بانخفاض‭ ‬قدره‭ ‬12 ‭%‬ ‭. ‬وقد‭ ‬بلغت‭ ‬ربحية‭ ‬السهم‭ ‬الواحد‭ ‬للفترة‭ ‬الحالية‭ ‬27‭ ‬فلسا‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬30‭ ‬فلسا‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭. ‬وبلغ‭ ‬مجموع‭ ‬الدخل‭ ‬الشامل‭ ‬العائد‭ ‬إلى‭ ‬مساهمي‭ ‬الشركة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬التسعة‭ ‬شهور‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬3‭.‬386‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬بالمقارنة‭ ‬مع‭ ‬2‭.‬589‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬التسعة‭ ‬شهور‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق،‭ ‬أي‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬31 ‭%‬ ‭.‬

وأما‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬إجمالي‭ ‬الدخل‭ ‬من‭ ‬الأقساط،‭ ‬فقد‭ ‬حققت‭ ‬الشركة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬التسعة‭ ‬شهور‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬74‭.‬837‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬71‭.‬178‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬ما‭ ‬يشكل‭ ‬ارتفاعا‭ ‬بنسبة‭ ‬5 ‭%‬ ‭. ‬هذا‭ ‬وقد‭ ‬انخفضت‭ ‬إيرادات‭ ‬التأمين‭ ‬بنسبة‭ ‬قدرها‭ ‬14 ‭%‬ ،‭ ‬من‭ ‬3‭.‬511‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬فترة‭ ‬التسعة‭ ‬شهور‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬إلى‭ ‬3‭.‬016‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬فترة‭ ‬التسعة‭ ‬شهور‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬سجل‭ ‬صافي‭ ‬الدخل‭ ‬من‭ ‬الاستثمار‭ ‬ارتفاعا‭ ‬بنسبة‭ ‬31 ‭%‬ ،‭ ‬من‭ ‬2‭.‬666‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬فترة‭ ‬التسعة‭ ‬شهور‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬إلى‭ ‬3.505‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭.‬

على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬الأقساط‭ ‬والتحسن‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬طرأ‭ ‬على‭ ‬صافي‭ ‬الدخل‭ ‬من‭ ‬الاستثمار،‭ ‬فإن‭ ‬صافي‭ ‬ربح‭ ‬الشركة‭ ‬انخفض‭ ‬مقارنة‭ ‬بالعام‭ ‬السابق‭. ‬ويعود‭ ‬السبب‭ ‬الرئيسي‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬صافي‭ ‬الربح‭ ‬للفترة‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬الفرضيات‭ ‬المحاسبية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمعدل‭ ‬الخصم‭ ‬وفقا‭ ‬للمعيار‭ ‬المحاسبي‭ ‬الجديد‭ ‬رقم‭ ‬17‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬عند‭ ‬إعادة‭ ‬تقييم‭ ‬البيانات‭ ‬المالية،‭ ‬مما‭ ‬نتج‭ ‬عنه‭ ‬أرباح‭ ‬غير‭ ‬متكررة‭ ‬لتلك‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2022م‭.‬

هذا‭ ‬وقد‭ ‬بلغت‭ ‬الحقوق‭ ‬العائدة‭ ‬إلى‭ ‬مساهمي‭ ‬الشركة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬التسعة‭ ‬شهور‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬41.994‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬42‭.‬484‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬أي‭ ‬بانخفاض‭ ‬نسبته‭ ‬1 ‭%‬ ‭ ‬بسبب‭ ‬توزيع‭ ‬أرباح‭ ‬أسهم‭ ‬على‭ ‬المساهمين‭. ‬كما‭ ‬بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬موجودات‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬فترة‭ ‬التسعة‭ ‬شهور‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬159‭.‬889‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬149‭.‬875‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬السابق،‭ ‬وذلك‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬7 ‭%‬ ‭. ‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬زاد‭ ‬صافي‭ ‬التزامات‭ ‬عقود‭ ‬التأمين‭ ‬من‭ ‬56‭.‬232‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬إلى‭ ‬61‭.‬662‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬فترة‭ ‬التسعة‭ ‬شهور‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي،‭ ‬وذلك‭ ‬بارتفاع‭ ‬قدره‭ ‬10 ‭%‬ ‭.‬

تصريح‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬

وتعقيباً‭ ‬على‭ ‬النتائج‭ ‬المالية،‭ ‬أعرب‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬لهذه‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬الشركة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬التسعة‭ ‬شهور‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023م‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمشاريع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تنفيذها‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2023م‭. ‬كما‭ ‬يواصل‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬تلك‭ ‬المشاريع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتطبيق‭ ‬المعيار‭ ‬الدولي‭ ‬لإعداد‭ ‬التقارير‭ ‬المالية‭ ‬رقم‭ ‬17‭ ‬والنظام‭ ‬الآلي‭ ‬الجديد،‭ ‬مشيدين‭ ‬بجهود‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬وجميع‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬ذلك‭.‬

وبفضل‭ ‬دعم‭ ‬وثقة‭ ‬عملاء‭ ‬الشركة‭ ‬وشركائنا‭ ‬في‭ ‬العمل،‭ ‬وأيضا‭ ‬بفضل‭ ‬جهود‭ ‬والتزام‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬وجميع‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬النتائج‭ ‬تظهر‭ ‬اتجاها‭ ‬إيجابيا‭ ‬يدعونا‭ ‬إلى‭ ‬المواصلة‭ ‬عليه‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأفضل‭ ‬والارتقاء‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬عاما‭ ‬بعد‭ ‬عام‭.‬

كما‭ ‬يودّ‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬أن‭ ‬يؤكد‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬لمساهمي‭ ‬الشركة‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬الإفصاح‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬2023م‭ ‬بشأن‭ ‬التغيير‭ ‬المحتمل‭ ‬في‭ ‬هيكل‭ ‬مساهمة‭ ‬الشركة‭ ‬الأم‭ ‬مجموعة‭ ‬الخليج‭ ‬للتأمين‭ ‬بعد‭ ‬استلام‭ ‬شركة‭ ‬مشاريع‭ ‬الكويت‭ ‬القابضة‭ (‬كيبكو‭) ‬اتفاقية‭ ‬شراء‭ ‬ملزمة‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬فيرفاكس‭ ‬المالية‭ ‬القابضة‭ ‬المحدودة‭ ‬لبيع‭ ‬كامل‭ ‬حصة‭ ‬شركة‭ ‬كيبكو‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬الخليج‭ ‬للتأمين‭ ‬البالغة‭ ‬46‭.‬32 ‭%‬ ‭ ‬لصالح‭ ‬شركة‭ ‬فيرفاكس‭ ‬بعد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موافقات‭ ‬الجهات‭ ‬الرقابية‭ ‬المختصة‭.‬

والتزاما‭ ‬من‭ ‬الشركة‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والوطنية‭ ‬والإنسانية،‭ ‬فقد‭ ‬ساهمت‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬‮«‬أغيثوا‭ ‬غزة‮»‬‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدات‭ ‬الإغاثية‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭.‬

تصريح‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالله‭ ‬سلطان‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشركة‭ ‬إن‭ ‬النتائج‭ ‬المالية‭ ‬الموحدة‭ ‬للشركة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬فترة‭ ‬التسعة‭ ‬شهور‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬جاءت‭ ‬مشجعة‭. ‬كما‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬إن‭ ‬التحسن‭ ‬الذي‭ ‬طرأ‭ ‬على‭ ‬الدخل‭ ‬من‭ ‬الاستثمار‭ ‬يسمح‭ ‬للشركة‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬أكثر‭ ‬تحفظا‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬المخصصات‭ ‬والاحتياطيات‭ ‬الفنية‭. ‬

وصرح‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬نود‭ ‬تذكير‭ ‬مساهمينا‭ ‬بأن‭ ‬الشركة‭ ‬اعتمدت‭ ‬معايير‭ ‬محاسبية‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ (‬المعيار‭ ‬الدولي‭ ‬لإعداد‭ ‬التقارير‭ ‬المالية‭ ‬رقم‭ ‬17‭) ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬ربح‭ ‬صاف‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬فترة‭ ‬التسعة‭ ‬شهور‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬بلغ‭ ‬3‭.‬962‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أظهرت‭ ‬البيانات‭ ‬المالية‭ ‬المدققة‭ ‬للعام‭ ‬الماضي‭ ‬وفقاً‭ ‬للمعيار‭ ‬الدولي‭ ‬لإعداد‭ ‬التقارير‭ ‬المالية‭ ‬رقم‭ ‬4‭ ‬صافي‭ ‬ربح‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬فترة‭ ‬التسعة‭ ‬شهور‭ ‬بلغ‭ ‬3‭.‬501‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تطبيق‭ ‬المعايير‭ ‬المحاسبية‭ ‬الجديدة‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬1‭ ‬يناير‭ ‬2023م،‭ ‬حيث‭ ‬اضطرت‭ ‬الشركة‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬تقييم‭ ‬بياناتها‭ ‬المالية‭ ‬لعام‭ ‬2023م‭ ‬لتكون‭ ‬وفقاً‭ ‬للمعيار‭ ‬الدولي‭ ‬لإعداد‭ ‬التقارير‭ ‬المالية‭ ‬رقم‭ ‬17‭ ‬لأغراض‭ ‬المقارنة‭. ‬والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬الفرضيات‭ ‬المطبقة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022م‭ ‬اختلفت‭ ‬اختلافا‭ ‬كبيرا‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬المطبقة‭ ‬حاليا،‭ ‬حيث‭ ‬تواصل‭ ‬الشركة‭ ‬تعزيز‭ ‬فرضياتها‭ ‬لتصبح‭ ‬أكثر‭ ‬تحفظاً‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023م‭. ‬كما‭ ‬تقلصت‭ ‬الفجوة‭ ‬بين‭ ‬صافي‭ ‬الأرباح‭ ‬وفقاً‭ ‬للمعيار‭ ‬الدولي‭ ‬لإعداد‭ ‬التقارير‭ ‬المالية‭ ‬رقم‭ ‬17‭ ‬مقارنة‭ ‬بالفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬0‭.‬560‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬مقارنة‭ ‬بالوضع‭ ‬المالي‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬الأولى،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬تعديل‭ ‬الفرضيات‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬المعيار‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬التطور‮»‬‭.‬

كما‭ ‬علق‭ ‬قائلاً‭ ‬إن‭ ‬مؤسسة‭ ‬إيه‭. ‬إم‭. ‬بست‭ ‬العالمية‭ ‬أكدت‭ ‬تصنيف‭ ‬القوة‭ ‬المالية‭ ‬للشركة‭ ‬بدرجة‭ ‬ A ‭- (‬ممتاز‭) ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التصنيف‭ ‬الائتماني‭ ‬بدرجة‭ ‬‮««‬ a ‭- ‬مع‭ ‬نظرة‭ ‬مستقبلية‭ ‬مستقرة‭ ‬للشركة‭ ‬البحرينية‭ ‬الكويتية‭ ‬للتأمين‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬لها‭ ‬سجل‭ ‬ممتاز‭ ‬في‭ ‬الربحية‭ ‬يعكس‭ ‬الأداء‭ ‬الاكتتابي‭ ‬المتميز‭ ‬بالنسبة‭ ‬لجميع‭ ‬أنواع‭ ‬التأمين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭. ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البحرينية‭ ‬الكويتية‭ ‬للتأمين‭ ‬وشركتها‭ ‬التابعة‭ ‬التكافل‭ ‬الدولية‭ ‬تعدان‭ ‬الشركتين‭ ‬الوحيدتين‭ ‬المحليتين‭ ‬اللتين‭ ‬تحصلان‭ ‬على‭ ‬تصنيف‭ ‬ائتماني‭ ‬بدرجة‭ -‬ A ‭.‬

وتواصل‭ ‬الشركة‭ ‬ريادتها‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬البحريني‭ ‬ما‭ ‬يمكنها‭ ‬من‭ ‬السعي‭ ‬لتنفيذ‭ ‬مبادرات‭ ‬جديدة‭ ‬لخدمة‭ ‬العملاء‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭.‬

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