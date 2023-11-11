مجموعة البركة تنظم ((يوم البركة)) الخيري السنوي الثاني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬نظمت‭ ‬المجموعة‭ ‬ووحداتها‭ ‬أنشطتهم‭ ‬الخيرية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الهدف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أهداف‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وهو‭ ‬‮«‬القضاء‭ ‬على‭ ‬الفقر‮»‬‭ (‬ SDG ‭ ‬1‭). ‬

وفي‭ ‬البحرين،‭ ‬واحتفالا‭ ‬بيوم‭ ‬البركة،‭ ‬قام‭ ‬موظفو‭ ‬المجموعة‭ ‬بزيارة‭ ‬لمركز‭ ‬المحرق‭ ‬للرعاية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬ونظموا‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬الترفيهية‭ ‬لكبار‭ ‬السن‭ ‬في‭ ‬المركز‭. ‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬النشاط‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬برنامج‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬للمجموعة،‭ ‬وانطلاقًا‭ ‬من‭ ‬مبدأ‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬ويعكس‭ ‬التزام‭ ‬الموظفين‭ ‬اتجاه‭ ‬المجتمعات‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بها‭ ‬المجموعة‭ ‬ووحداتها‭ ‬المصرفية‭ ‬عبر‭ ‬3‭ ‬قارات‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬الأستاذ‭ ‬حسام‭ ‬بن‭ ‬الحاج‭ ‬عمر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬البركة‭ ‬بقوله‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬لمسنا‭ ‬في‭ ‬موظفينا‭ ‬حب‭ ‬الخير‭ ‬والرغبة‭ ‬بإحداث‭ ‬تغيير‭ ‬في‭ ‬مجتمعاتهم‭ ‬المحلية‭. ‬وعليه،‭ ‬قمنا‭ ‬بتنظيم‭ ‬هذه‭ ‬اللفتة‭ ‬التطوعية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬لتكريم‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬التي‭ ‬قدمت‭ ‬الكثير‭ ‬وخَدَمَت‭ ‬المجتمع‭ ‬لعقود‭ ‬زمنية‭. ‬كما‭ ‬تصب‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬لصالح‭ ‬دعم‭ ‬مساعينا‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الهدف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أهداف‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وهو‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬الفقر‮»‬‭.‬

ويذكر‭ ‬أن‭ ‬الأعمال‭ ‬الخيرية‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬موظف‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬والوحدات‭ ‬المصرفية‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬البركة‭ ‬قد‭ ‬أثرت‭ ‬تأثيرا‭ ‬إيجابيا‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬المجموعة‭ ‬فيها‭. ‬وشملت‭ ‬المبادرات‭ ‬الخيرية‭: ‬التبرع‭ ‬بالملابس‭ ‬والأحذية‭ ‬والبطانيات،‭ ‬وأجهزة‭ ‬الحاسوب‭ ‬في‭ ‬المدارس،‭ ‬وأجهزة‭ ‬تسرع‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬مراجعة‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬احدى‭ ‬المستشفيات‭ ‬العامة‭ ‬وتركيب‭ ‬الأجهزة‭ ‬والإضاءة‭ ‬التي‭ ‬توفر‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬الكهرباء،‭ ‬وتقديم‭ ‬الوجبات،‭ ‬وبناء‭ ‬ملعب‭ ‬للأطفال‭ ‬وغيرها‭.‬