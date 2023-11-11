مجموعة البركة تنظم ((يوم البركة)) الخيري السنوي الثاني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أقيم «يوم البركة» الخيري السنوي الثاني في جميع البلدان التي تتواجد فيها مجموعة البركة وهو يوم يجمع عوائل وأصدقاء موظفي المجموعة والوحدات المصرفية للقيام بأنشطة خيرية تتمحور حول خدمة مجتمعاتهم المحلية. وتأتي هذه الخطوة تماشيًا مع القيم الأساسية للمجموعة لتبني نهج يتقاسم المنافع المتبادلة مع الشركاء في النجاح وهم العملاء، الموظفون، المساهمون والمجتمعات بشكل عام.
وقد نظمت المجموعة ووحداتها أنشطتهم الخيرية في إطار الهدف الأول من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وهو «القضاء على الفقر» ( SDG 1).
وفي البحرين، واحتفالا بيوم البركة، قام موظفو المجموعة بزيارة لمركز المحرق للرعاية الاجتماعية ونظموا عددا من الأنشطة الترفيهية لكبار السن في المركز. يأتي هذا النشاط ضمن إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية للمجموعة، وانطلاقًا من مبدأ الشراكة المجتمعية ويعكس التزام الموظفين اتجاه المجتمعات التي تعمل بها المجموعة ووحداتها المصرفية عبر 3 قارات.
وبهذه المناسبة، صرّح الأستاذ حسام بن الحاج عمر الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة بقوله: «لقد لمسنا في موظفينا حب الخير والرغبة بإحداث تغيير في مجتمعاتهم المحلية. وعليه، قمنا بتنظيم هذه اللفتة التطوعية التي تهدف لتكريم هذه الفئة التي قدمت الكثير وخَدَمَت المجتمع لعقود زمنية. كما تصب هذه المبادرة لصالح دعم مساعينا الرامية إلى تحقيق الهدف الأول من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وهو القضاء على الفقر».
ويذكر أن الأعمال الخيرية التي قام بها أكثر من 100 موظف في المجموعة والوحدات المصرفية التابعة لها في يوم البركة قد أثرت تأثيرا إيجابيا في حياة أكثر من 10 آلاف شخص في الدول التي تعمل المجموعة فيها. وشملت المبادرات الخيرية: التبرع بالملابس والأحذية والبطانيات، وأجهزة الحاسوب في المدارس، وأجهزة تسرع من عملية مراجعة الأطفال في احدى المستشفيات العامة وتركيب الأجهزة والإضاءة التي توفر من استخدام الكهرباء، وتقديم الوجبات، وبناء ملعب للأطفال وغيرها.
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