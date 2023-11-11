مدير عام ((فاتيل)) البحرين ممثلا للمملكة في الاجتماع السنوي لمجموعة ((فاتيل)) بجمهورية رواندا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وذكر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬جلسات‭ ‬الاجتماع‭ ‬ناقشت‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬الموضوعات،‭ ‬منها‭: ‬تطبيقات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وفرص‭ ‬توظيفه‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬والتعلم‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬فاتيل‭ ‬العالمية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الاجتماع‭ ‬تطرق‭ ‬إلى‭ ‬مدى‭ ‬قدرة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬على‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬عملية‭ ‬التعليم‭ ‬والتعلم‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬رحلة‭ ‬الطالب‭ ‬والمعلم‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مسألة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الضيافة‭ ‬كانت‭ ‬على‭ ‬أجندة‭ ‬الاجتماع‭ ‬حيث‭ ‬تمت‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬استخدام‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬عملية‭ ‬التعليم‭ ‬أو‭ ‬الأقسام‭ ‬الداعمة‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬مرافق‭ ‬الكلية‭ ‬والحرم‭ ‬الجامعي‮»‬‭.‬

ونوه‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬أهمية‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬انعكاسات‭ ‬ذلك‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭ ‬وفعال‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم‭ ‬ومختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬المساندة‭ ‬له‭ ‬حيث‭ ‬باتت‭ ‬ملموسة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‮»‬‭.‬

كما‭ ‬رأى‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬الضروري‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬أو‭ ‬مجلس‭ ‬استشاري‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المجموعة‭ ‬تعنى‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لضمان‭ ‬تطبيق‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬ومشاركة‭ ‬الخبرات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أفرع‭ ‬كليات‭ ‬فاتيل‮»‬‭.‬

وذكر‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬تنسيق‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬لمناقشة‭ ‬وبحث‭ ‬فرص‭ ‬تطبيق‭ ‬التقنيات‭ ‬الرقمية‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬كليات‭ ‬فاتيل‭ ‬حول‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬نهاية‭ ‬الاجتماع،‭ ‬كشف‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬اعتماد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كدولة‭ ‬مستضيفة‭ ‬للاجتماع‭ ‬السنوي‭ ‬بمجموعة‭ ‬‮«‬فاتيل‮»‬‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الـ18‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬54‭ ‬فرعاً‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬وتعتبر‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬لممثلي‭ ‬فاتيل‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬لاكتشاف‭ ‬ما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬مقومات‭ ‬سياحية‭ ‬وثقافية،‭ ‬وكذلك‭ ‬العائد‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬أهداف‭ ‬السياحة‭ ‬التعليمية،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬تشهد‭ ‬تنوعاً‭ ‬في‭ ‬خدماتها‭ ‬ومنتجاتها‭ ‬السياحية،‭ ‬وموقعها‭ ‬الجغرافي‭ ‬الاستراتيجي،‭ ‬ومكانتها‭ ‬كأنموذج‭ ‬حضاري،‭ ‬وتمتعها‭ ‬بمقومات‭ ‬تنافسية‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬المعارض‭ ‬والمؤتمرات،‭ ‬والسياحة‭ ‬الثقافية‭ ‬والرياضية‭ ‬والبيئية‭ ‬والترفيهية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬إمكانات‭ ‬تنظيمية‭ ‬وفندقية‭ ‬راقية،‭ ‬أهلتها‭ ‬لتحتل‭ ‬تلك‭ ‬المكانة‭ ‬المتميزة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬قالت‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬‮«‬فاتيل‮»‬‭ ‬السيدة‭ ‬بنزازون‭ ‬في‭ ‬خطابها‭ ‬الختامي‭: ‬‮«‬شكراً‭ ‬جزيلاً‭ ‬للشيخ‭ ‬خالد‭ ‬على‭ ‬دعوتنا‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬يسعدني‭ ‬أن‭ ‬ألتقي‭ ‬بكم‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬القادمة،‭ ‬وأن‭ ‬أكتشف‭ ‬معكم‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬الذي‭ ‬لديه‭ ‬إرادة‭ ‬كبيرة‭ ‬للعمل‭ ‬كلاعب‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬السياحية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭.‬