الجامعة الأهلية تستضيف المعرض المتنقل ((حضارة البحرين))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقدم‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬المتاحف‭ ‬والآثار‭ ‬بهيئة‭ ‬الثقافة‭ ‬الدكتور‭ ‬سلمان‭ ‬المحاري‭ ‬خلال‭ ‬افتتاح‭ ‬المعرض‭ ‬بالجامعة‭ ‬شرحا‭ ‬مفصلا‭ ‬عن‭ ‬أهم‭ ‬وأبرز‭ ‬آثار‭ ‬البحرين‭ ‬كتلال‭ ‬مدافن‭ ‬دلمون‭ ‬ومعبد‭ ‬الدراز‭ ‬وقلعة‭ ‬البحرين‭ ‬وموقع‭ ‬سار‭ ‬الأثري‭ ‬ومسجد‭ ‬الخميس‭ ‬ومسار‭ ‬اللؤلؤ‭ ‬وقلعة‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬الفاتح‭ ‬ومستوطنة‭ ‬عالي‭ ‬الإسلامية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تاريخ‭ ‬عين‭ ‬أم‭ ‬السجور‭ ‬ومعبد‭ ‬باربار‭ ‬وتلال‭ ‬عالي‭ ‬الملكية‭.‬

وقال‭ ‬المحاري‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نقدم‭ ‬المعرض‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬مرموقة‭ ‬مثل‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬ليتعرف‭ ‬الطلبة‭ ‬والزائرون‭ ‬الرصيد‭ ‬التاريخي‭ ‬والثقافي‭ ‬للبحرين‮»‬‭.‬

ونوه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬المتنقل‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬التعريف‭ ‬بتراث‭ ‬وحضارة‭ ‬البحرين‭ ‬وتقديم‭ ‬معلومات‭ ‬أولية‭ ‬حول‭ ‬المواقع‭ ‬التاريخية‭ ‬بشكل‭ ‬تفاعلي،‭ ‬سلس‭ ‬وثري‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بلد‭ ‬غني‭ ‬بالآثار‭ ‬والتلال‭ ‬الأثرية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مساحاته،‭ ‬وهناك‭ ‬وعي‭ ‬متنام‭ ‬لدى‭ ‬المواطنين‭ ‬بأهمية‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الآثار‭ ‬وخصوصا‭ ‬تلك‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬الحضرية‭ ‬السكنية‭ ‬والتي‭ ‬تعود‭ ‬بطبيعة‭ ‬الحال‭ ‬إلى‭ ‬العقد‭ ‬الدلموني،‭ ‬مروراً‭ ‬بعهد‭ ‬تايلوس‭ ‬وبعده‭ ‬العهد‭ ‬الإسلامي،‮

‬وهذا‭ ‬أمر‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬وخصوصا‭ ‬مع‭ ‬تنامي‭ ‬إجراءات‭ ‬الحماية‭ ‬لتلك‭ ‬الآثار‭ ‬والمواقع‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أشاد‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬البروفيسور‭ ‬منصور‭ ‬العالي‭ ‬بمبادرة‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والتراث،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬الجامعة‭ ‬الاهلية‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬تعريف‭ ‬من‭ ‬تستقبلهم‭ ‬من‭ ‬وفود‭ ‬أكاديمية‭ ‬وبحثية‭ ‬وطلابية‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬بالتراث‭ ‬البحريني‭ ‬عبر‭ ‬إجراء‭ ‬برامج‭ ‬زيارة‭ ‬تثقيفية‭ ‬لهم‭ ‬لمتحف‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المواقع‭ ‬الأثرية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬تنظم‭ ‬عمادة‭ ‬شؤون‭ ‬الطلبة‭ ‬رحلات‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬بشكل‭ ‬دوري‭ ‬لطلبة‭ ‬الجامعة‭ ‬من‭ ‬البحرينيين‭ ‬والخليجيين‭ ‬وكذلك‭ ‬طلبة‭ ‬الجامعة‭ ‬الدوليين‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬قالت‭ ‬رئيس‭ ‬خدمات‭ ‬الزبائن،‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬رئيس‭ ‬العمليات‭ ‬المتحفية‭ ‬فدوة‭ ‬خنجي‭ ‬إن‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬مواقع‭ ‬التراث‭ ‬الثقافي‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬تنوعاً،‭ ‬وتُمثّل‭ ‬موطناً‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬الحضارات،‭ ‬فعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬مساحتها‭ ‬لا‭ ‬تتعدى‭ ‬800‭ ‬كيلومتر،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬بلد‭ ‬غني‭ ‬بالمواقع‭ ‬الأثرية،‭ ‬لذا‭ ‬يحاول‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬ملامح‭ ‬من‭ ‬حضارة‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬المتنقل‭ ‬التعريف‭ ‬بتلك‭ ‬المواقع‭ ‬الأثرية‭ ‬لتكون‭ ‬حاضرة‭ ‬في‭ ‬ذاكرة‭ ‬طلبة‭ ‬الجامعات‭. ‬