الجامعة الأهلية تستضيف المعرض المتنقل ((حضارة البحرين))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تستضيف الجامعة الأهلية معرض «ملامح من حضارة البحرين» المتنقل الذي أطلقته هيئة البحرين للثقافة والآثار ليعرض لروّاده من الطلبة والأساتذة والجمهور لمدة أسبوع مجموعة من اللوحات التعريفية والنصوص التاريخية لعدد من المواقع التاريخية والتراثية في مملكة البحرين من مختلف العصور، كان أبرزها المواقع الأثرية المسجلة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو كموقع قلعة البحرين، موقع مسار اللؤلؤ وموقع تلال مدافن دلمون.
وقدم مدير إدارة المتاحف والآثار بهيئة الثقافة الدكتور سلمان المحاري خلال افتتاح المعرض بالجامعة شرحا مفصلا عن أهم وأبرز آثار البحرين كتلال مدافن دلمون ومعبد الدراز وقلعة البحرين وموقع سار الأثري ومسجد الخميس ومسار اللؤلؤ وقلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح ومستوطنة عالي الإسلامية إلى جانب تاريخ عين أم السجور ومعبد باربار وتلال عالي الملكية.
وقال المحاري: «يسعدنا أن نقدم المعرض في جامعة مرموقة مثل الجامعة الأهلية ليتعرف الطلبة والزائرون الرصيد التاريخي والثقافي للبحرين».
ونوه إلى أن هذا المعرض المتنقل يهدف إلى التعريف بتراث وحضارة البحرين وتقديم معلومات أولية حول المواقع التاريخية بشكل تفاعلي، سلس وثري في الوقت ذاته، مشيراً إلى أن مملكة البحرين بلد غني بالآثار والتلال الأثرية في كل مساحاته، وهناك وعي متنام لدى المواطنين بأهمية الحفاظ على تلك الآثار وخصوصا تلك القريبة من المناطق الحضرية السكنية والتي تعود بطبيعة الحال إلى العقد الدلموني، مروراً بعهد تايلوس وبعده العهد الإسلامي،
وهذا أمر يدعو إلى الفخر والاعتزاز وخصوصا مع تنامي إجراءات الحماية لتلك الآثار والمواقع.
من جانبه، أشاد رئيس الجامعة الأهلية البروفيسور منصور العالي بمبادرة هيئة البحرين للثقافة والتراث، مؤكدا ان الجامعة الاهلية تحرص على تعريف من تستقبلهم من وفود أكاديمية وبحثية وطلابية من مختلف دول العالم بالتراث البحريني عبر إجراء برامج زيارة تثقيفية لهم لمتحف البحرين الوطني وعدد من المواقع الأثرية في البحرين، كما تنظم عمادة شؤون الطلبة رحلات من هذا النوع بشكل دوري لطلبة الجامعة من البحرينيين والخليجيين وكذلك طلبة الجامعة الدوليين.
من جهتها، قالت رئيس خدمات الزبائن، القائم بأعمال رئيس العمليات المتحفية فدوة خنجي إن البحرين من أكثر مواقع التراث الثقافي في الخليج تنوعاً، وتُمثّل موطناً للعديد من الحضارات، فعلى الرغم من أن مساحتها لا تتعدى 800 كيلومتر، إلا أنها بلد غني بالمواقع الأثرية، لذا يحاول معرض «ملامح من حضارة البحرين» المتنقل التعريف بتلك المواقع الأثرية لتكون حاضرة في ذاكرة طلبة الجامعات.
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