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أهالي المحرق: سوق المحرق بحاجة إلى مرافق خدمية

11/11/2023 7:11:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬المناعي‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬بالتطوير‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬كل‭ ‬مناطق‭ ‬البحرين‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬ومحافظة‭ ‬المحرق‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص،‭ ‬مشيدا‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬بالجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المرافق‭ ‬السياحية‭ ‬وخاصة‭ ‬سوق‭ ‬المحرق‭ ‬الشعبي‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬شريان‭ ‬السياحة‭ ‬ويخدم‭ ‬شريحة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الزوار‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬المملكة‭. ‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬المجلس‭ ‬الأسبوعي‭ ‬لمحافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬بحضور‭ ‬العميد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬الجيران‭ ‬نائب‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬وعبدالعزيز‭ ‬أحمد‭ ‬النعار‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬المحرق‭ ‬البلدي،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬رجالات‭ ‬وأهالي‭ ‬المحافظة،‭ ‬والذي‭ ‬أكد‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬حظائر‭ ‬تربية‭ ‬الماشية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬قلالي،‭ ‬تأييدهم‭ ‬ودعمهم‭ ‬لما‭ ‬طرح‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬الأسبوعي‭ ‬لمحافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬مطالبين‭ ‬بتصحيح‭ ‬أوضاعهم‭ ‬وبتوفير‭ ‬موقع‭ ‬بديل‭ ‬للحظائر،‭ ‬يحوي‭ ‬المتطلبات‭ ‬الصحية‭ ‬والخدمية‭ ‬ومهيأ‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬الأنشطة،‭ ‬مقترحين‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬إنشاء‭ ‬مسلخ‭ ‬نموذجي‭ ‬يخدم‭ ‬أهالي‭ ‬المحافظة‭.

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬أكد‭ ‬العميد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬الجيران،‭ ‬نائب‭ ‬المحافظ،‭ ‬أن‭ ‬المحافظة‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لتوجيهات‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬بتنظيم‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬معًا‭ ‬للتوعية‭ ‬الأمنية‭ ‬2023‮»‬‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬برنامج‭ ‬مكافحة‭ ‬العنف‭ ‬والإدمان‭ (‬معاً‭) ‬ومجمع‭ ‬السيف‭ ‬ ‭ ‬المحرق،‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬التوعوية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬الأمني‭ ‬لدى‭ ‬الأفراد،‭ ‬والجهود‭ ‬الرامية‭ ‬لدعم‭ ‬برنامج‭ ‬المدن‭ ‬الصحية‭. ‬

وفي‭ ‬الجانب‭ ‬الأمني،‭ ‬أوضح‭ ‬الرائد‭ ‬يوسف‭ ‬ملا‭ ‬بخيت‭ ‬رئيس‭ ‬شعبة‭ ‬البحث‭ ‬والتحري‭ ‬بمديرية‭ ‬شرطة‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬قامت‭ ‬مؤخراً‭ ‬بتدشين‭ ‬‮«‬المنصة‭ ‬الوطنية‭ ‬للحماية‭ ‬المدنية‮»‬،‭ ‬مقدماً‭ ‬شرحاً‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬تتضمنه‭ ‬المنصة‭ ‬من‭ ‬معلومات‭ ‬وإرشادات‭ ‬تثقيفية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مجالات‭ ‬التوعية‭ ‬والحماية‭ ‬المدنية،‭ ‬داعياً‭ ‬الأهالي‭ ‬إلى‭ ‬الاطلاع‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬التعليمات‭ ‬والإرشادات‭ ‬المتوفرة‭ ‬على‭ ‬المنصة‭. ‬

وفي‭ ‬مداخلات‭ ‬الأهالي،‭ ‬أكد‭ ‬رواد‭ ‬المجلس‭ ‬أهمية‭ ‬وجود‭ ‬المرافق‭ ‬الصحية‭ ‬كدورات‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬العامة‭ ‬والحيوية‭ ‬كالأسواق‭ ‬المفتوحة،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬سوق‭ ‬المحرق‭ ‬مازال‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬الوجهات‭ ‬المحببة‭ ‬للزوار‭ ‬والسياح‭ ‬وعدم‭ ‬وجود‭ ‬تلك‭ ‬المرافق‭ ‬سيساهم‭ ‬في‭ ‬عزوف‭ ‬المرتادين‭ ‬عن‭ ‬أسواقنا،‭ ‬وأن‭ ‬المرافق‭ ‬الخدمية‭ ‬والصحية‭ ‬ضرورة‭ ‬لا‭ ‬تحتمل‭ ‬التأخير‭. ‬

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