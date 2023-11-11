أهالي المحرق: سوق المحرق بحاجة إلى مرافق خدمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أشاد سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق بالتطوير الذي تشهده كل مناطق البحرين بشكل عام ومحافظة المحرق على وجه الخصوص، مشيدا من هذا المنطلق بالجهود المبذولة في تطوير المرافق السياحية وخاصة سوق المحرق الشعبي الذي يعد شريان السياحة ويخدم شريحة كبيرة من الزوار من داخل وخارج المملكة.
جاء ذلك خلال المجلس الأسبوعي لمحافظة المحرق، بحضور العميد عبدالله بن خليفة الجيران نائب محافظ محافظة المحرق، وعبدالعزيز أحمد النعار رئيس مجلس المحرق البلدي، وعدد من رجالات وأهالي المحافظة، والذي أكد من خلاله عدد من أصحاب حظائر تربية الماشية في منطقة قلالي، تأييدهم ودعمهم لما طرح في المجلس الأسبوعي لمحافظة المحرق، مطالبين بتصحيح أوضاعهم وبتوفير موقع بديل للحظائر، يحوي المتطلبات الصحية والخدمية ومهيأ لمثل هذه الأنشطة، مقترحين في الوقت ذاته إنشاء مسلخ نموذجي يخدم أهالي المحافظة.
من جانب آخر، أكد العميد عبدالله بن خليفة الجيران، نائب المحافظ، أن المحافظة تنفيذاً لتوجيهات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، بتنظيم معرض «معًا للتوعية الأمنية 2023» بالتعاون مع برنامج مكافحة العنف والإدمان (معاً) ومجمع السيف – المحرق، ضمن سلسلة من المبادرات التوعوية التي تسهم في رفع مستوى الوعي الأمني لدى الأفراد، والجهود الرامية لدعم برنامج المدن الصحية.
وفي الجانب الأمني، أوضح الرائد يوسف ملا بخيت رئيس شعبة البحث والتحري بمديرية شرطة محافظة المحرق، أن وزارة الداخلية قامت مؤخراً بتدشين «المنصة الوطنية للحماية المدنية»، مقدماً شرحاً حول ما تتضمنه المنصة من معلومات وإرشادات تثقيفية في جميع مجالات التوعية والحماية المدنية، داعياً الأهالي إلى الاطلاع والاستفادة من التعليمات والإرشادات المتوفرة على المنصة.
وفي مداخلات الأهالي، أكد رواد المجلس أهمية وجود المرافق الصحية كدورات المياه في الأماكن العامة والحيوية كالأسواق المفتوحة، مؤكدين أن سوق المحرق مازال يعد من الوجهات المحببة للزوار والسياح وعدم وجود تلك المرافق سيساهم في عزوف المرتادين عن أسواقنا، وأن المرافق الخدمية والصحية ضرورة لا تحتمل التأخير.
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