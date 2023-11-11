عضو بلدي يطالب بالوقوف على أحوال مقبرة الهملة وتسويرها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: محمد القصاص
ذكر ممثل الدائرة الثالثة محمد سعد الدوسري ان مقبرة الهملة الواقعة في مجمع 1010 لم يتم تسويرها منذ فترة حيث تم الحفر لإنشاء الحائط (السور) وليس هناك مستجدات مبشرة.
وقال انه سبق ان اجتمع مع إدارة الأوقاف الجعفرية وتلقى وعداً بتسويرها وفقا للخطة المعدة لتطوير مقابر البحرين عن طريق تسويرها وتعديل المرافق الموجودة فيها، وأنه تم إدراج مقبرة الهملة ضمن الدفعة الأولى في التطوير بعد الحصول على الوثائق اللازمة لبناء السور وتم ترسية المشروع على أحد المقاولين إلا أن هناك حفرا بلا إنشاء للسور.
وأوضح ان المقبرة باتت عرضة للكلاب الضالة بنبش القبور والعبث في مساحتها وأن إنشاء السور وتطوير المقبرة يسهم في الحفاظ على قدسية المقبرة والاحترام للأماكن التي يدفن فيها الأحباء والأقارب.
وأردف: يعتبر السور جزءاً مهماً من الاحتفاظ بقدسية المكان وتكريم الذاكرة كونه يحفظ الخصوصية للمقبرة وللأشخاص الذين يزورونها ويمنح الزوار شعوراً بالراحة والسكينة أثناء زيارتهم لأحبائهم المتوفين فضلا عن إيضاحه الحدود الواضحة للمقبرة ما يسهل تحديد المساحة المخصصة للدفن والممرات والمرافق الأخرى فضلا عن تنظيم المقبرة وتجنب التجاوزات والازدحام غير المرغوب فيه.
وطالب الدوسري بالإسراع في التنفيذ على أرض الواقع مع مراعاة تصميم وبناء سور المقبرة باستدامته لمقاومة التآكل والتحمل الطويل الأمد وفقا للوائح والمعايير المحلية والقوانين المعمول بها.
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