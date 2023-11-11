عضو بلدي يطالب بالوقوف على أحوال مقبرة الهملة وتسويرها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





ذكر‭ ‬ممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬الثالثة‭ ‬محمد‭ ‬سعد‭ ‬الدوسري‭ ‬ان‭ ‬مقبرة‭ ‬الهملة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬1010‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تسويرها‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬الحفر‭ ‬لإنشاء‭ ‬الحائط‭ (‬السور‭) ‬وليس‭ ‬هناك‭ ‬مستجدات‭ ‬مبشرة‭.‬

وقال‭ ‬انه‭ ‬سبق‭ ‬ان‭ ‬اجتمع‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬وتلقى‭ ‬وعداً‭ ‬بتسويرها‭ ‬وفقا‭ ‬للخطة‭ ‬المعدة‭ ‬لتطوير‭ ‬مقابر‭ ‬البحرين‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تسويرها‭ ‬وتعديل‭ ‬المرافق‭ ‬الموجودة‭ ‬فيها،‭ ‬وأنه‭ ‬تم‭ ‬إدراج‭ ‬مقبرة‭ ‬الهملة‭ ‬ضمن‭ ‬الدفعة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬التطوير‭ ‬بعد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الوثائق‭ ‬اللازمة‭ ‬لبناء‭ ‬السور‭ ‬وتم‭ ‬ترسية‭ ‬المشروع‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬المقاولين‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬حفرا‭ ‬بلا‭ ‬إنشاء‭ ‬للسور‭.‬

وأوضح‭ ‬ان‭ ‬المقبرة‭ ‬باتت‭ ‬عرضة‭ ‬للكلاب‭ ‬الضالة‭ ‬بنبش‭ ‬القبور‭ ‬والعبث‭ ‬في‭ ‬مساحتها‭ ‬وأن‭ ‬إنشاء‭ ‬السور‭ ‬وتطوير‭ ‬المقبرة‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬قدسية‭ ‬المقبرة‭ ‬والاحترام‭ ‬للأماكن‭ ‬التي‭ ‬يدفن‭ ‬فيها‭ ‬الأحباء‭ ‬والأقارب‭.‬

وأردف‭: ‬يعتبر‭ ‬السور‭ ‬جزءاً‭ ‬مهماً‭ ‬من‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بقدسية‭ ‬المكان‭ ‬وتكريم‭ ‬الذاكرة‭ ‬كونه‭ ‬يحفظ‭ ‬الخصوصية‭ ‬للمقبرة‭ ‬وللأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يزورونها‭ ‬ويمنح‭ ‬الزوار‭ ‬شعوراً‭ ‬بالراحة‭ ‬والسكينة‭ ‬أثناء‭ ‬زيارتهم‭ ‬لأحبائهم‭ ‬المتوفين‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬إيضاحه‭ ‬الحدود‭ ‬الواضحة‭ ‬للمقبرة‭ ‬ما‭ ‬يسهل‭ ‬تحديد‭ ‬المساحة‭ ‬المخصصة‭ ‬للدفن‭ ‬والممرات‭ ‬والمرافق‭ ‬الأخرى‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تنظيم‭ ‬المقبرة‭ ‬وتجنب‭ ‬التجاوزات‭ ‬والازدحام‭ ‬غير‭ ‬المرغوب‭ ‬فيه‭.‬

وطالب‭ ‬الدوسري‭ ‬بالإسراع‭ ‬في‭ ‬التنفيذ‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬تصميم‭ ‬وبناء‭ ‬سور‭ ‬المقبرة‭ ‬باستدامته‭ ‬لمقاومة‭ ‬التآكل‭ ‬والتحمل‭ ‬الطويل‭ ‬الأمد‭ ‬وفقا‭ ‬للوائح‭ ‬والمعايير‭ ‬المحلية‭ ‬والقوانين‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭. ‬