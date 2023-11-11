زعماء الدول العربية والإسلامية بالرياض يدعون إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬كلمته‭ ‬الافتتاحية‭ ‬أكّد‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬رفض‭ ‬بلاده‭ ‬لهذه‭ ‬الحرب‭ ‬الشعواء‭ ‬التي‭ ‬يتعرض‭ ‬لها‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيون،‭ ‬داعيا‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬لفك‭ ‬الحصار‭ ‬بإدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والإغاثية‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬بلاده‭ ‬‮«‬تؤكد‭ ‬تحميل‭ ‬سلطات‭ ‬الاحتلال‭ ‬مسؤولية‭ ‬الجرائم‭ ‬المرتكبة‭ ‬بحق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‮»‬‭. ‬وتابع‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬على‭ ‬يقين‭ ‬بأن‭ ‬السبيل‭ ‬الوحيد‭ ‬لتأمين‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬هو‭ ‬إنهاء‭ ‬الاحتلال‭ ‬والحصار‭ ‬والاستيطان‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬يتعرض‭ ‬له‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬هو‭ ‬‮«‬حرب‭ ‬إبادة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬شعبنا‭ ‬يتعرض‭ ‬لحرب‭ ‬إبادة‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬آلة‭ ‬الحرب‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬التي‭ ‬انتهكت‭ ‬الحرمات‭ ‬وتخطت‭ ‬الخطوط‭ ‬الحمراء‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬ندّد‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬بمعاناة‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬‮«‬ممارسات‭ ‬لاإنسانية‭ ‬تعود‭ ‬بنا‭ ‬إلى‭ ‬العصور‭ ‬الوسطى‮»‬‭. ‬وحذّر‭ ‬من‭ ‬توسع‭ ‬نطاق‭ ‬الحرب‭ ‬‮«‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬محاولات‭ ‬ضبط‭ ‬النفس،‭ ‬فإن‭ ‬طول‭ ‬أمد‭ ‬الاعتداءات‭ ‬وقسوتها‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭ ‬كفيلان‭ ‬بتغيير‭ ‬المعادلة‭ ‬وحساباتها‭.. ‬بين‭ ‬ليلة‭ ‬وضحاها‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬أحمد‭ ‬أبو‭ ‬الغيط‭ ‬أن‭ ‬العالم‭ ‬بأسره‭ ‬شاهد‭ ‬على‭ ‬المذابح‭ ‬المرتبكة‭ ‬بحق‭ ‬سكان‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وقال‭ ‬أبو

الغيط‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬خلال

القمة‭ ‬إن‭ ‬‮«‬إسرائيل‭ ‬قتـلت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬ألف‭ ‬مدني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬70 ‭%‬ ‭ ‬منهم‭ ‬أطفال‭ ‬ونساء‭ ‬دون‭ ‬تحرك‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬لوقف‭ ‬القصف‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬الوقف‭ ‬الكامل‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬هو‭ ‬أولوية‭ ‬مقدمة‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬اعتبار‭ ‬آخر،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إسرائيل‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬تهجير‭ ‬قسري‭ ‬ثان‭ ‬للفلسطينيين،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬نرفضه‭ ‬تماما‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬تمريره‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬أهمية‭ ‬بناء‭ ‬تحالف‭ ‬سياسي‭ ‬لوقف‭ ‬الحرب‭ ‬والتهجير‭.‬

وحذر‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬المنطقة‭ ‬قد‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬صدام‭ ‬كبير‭ ‬يدفع‭ ‬ثمنه‭ ‬الأبرياء‭ ‬من‭ ‬الجانبين‭ ‬وتطول‭ ‬نتائجه‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬تتوقف‭ ‬الحرب‭ ‬البشعة‭ ‬على‭ ‬غزة‭. ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الأردن‭ ‬سيواصل‭ ‬القيام‭ ‬بواجبه‭ ‬في‭ ‬إرسال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬بكل‭ ‬الوسائل‭ ‬الممكنة‭. ‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بشأن‭ ‬غزة،‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬نتيجة‭ ‬جهد‭ ‬عربي،‭ ‬ليكون‭ ‬خطوة‭ ‬أولى‭ ‬للعمل‭ ‬لبناء‭ ‬تحالف‭ ‬سياسي‭ ‬لوقف‭ ‬الحرب‭ ‬والتهجير‭ ‬أولا‭ ‬وفورا،‭ ‬والبدء‭ ‬بعملية‭ ‬جادة‭ ‬للسلام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وعدم‭ ‬السماح‭ ‬بإعاقتها‭ ‬تحت‭ ‬أي‭ ‬ظرف‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬دعا‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬إبراهيم‭ ‬رئيسي‭ ‬الدول‭ ‬الإسلامية‭ ‬إلى‭ ‬تصنيف‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬‮«‬منظمة‭ ‬إرهابية‮»‬‭. ‬

ودعا‭ ‬رئيسي‭ ‬كذلك‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬أمام‭ ‬القادة‭ ‬العرب‭ ‬والمسلمين‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تسليح‭ ‬الفلسطينيين‮»‬‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬‮«‬استمرت‭ ‬الهجمات‮»‬‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬المحاصر‭.‬

وانتقد‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوجان‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬لالتزامها‭ ‬الصمت‭ ‬حيال‭ ‬المذبحة‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭. ‬

‭ ‬وقال‭ ‬أردوجان‭ ‬في‭ ‬كلمته‭: ‬‮«‬من‭ ‬العار‭ ‬أن‭ ‬تظل‭ ‬الدول‭ ‬الغربية،‭ ‬التي‭ ‬تتحدث‭ ‬دائما‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والحريات،‭ ‬صامتة‭ ‬على‭ ‬المذبحة‭ ‬في‭ ‬فلسطين‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬نواجه‭ ‬بربرية‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬قصف‭ ‬المستشفيات‭ ‬والمدارس‭ ‬ومخيمات‭ ‬اللاجئين‭ ‬ويتعرض‭ ‬المدنيون‭ ‬للمذابح‮»‬‭. ‬

وترفض‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحليفتها‭ ‬الرئيسية‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬مطالب‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار،‭ ‬وهو‭ ‬موقف‭ ‬كان‭ ‬موضع‭ ‬انتقادات‭ ‬شديدة‭ ‬خلال‭ ‬قمة‭ ‬أمس‭. ‬

وأدت‭ ‬حملة‭ ‬القصف‭ ‬العنيف‭ ‬والهجوم‭ ‬البري‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬اكتوبر‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬11078‭ ‬شخصا‭ ‬بينهم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬4506‭ ‬أطفال‭.‬

وأطلقت‭ ‬منظمات‭ ‬إغاثة‭ ‬دولية‭ ‬مناشدات‭ ‬عاجلة‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬مع‭ ‬نفاد‭ ‬إمدادات‭ ‬الماء‭ ‬والغذاء‭ ‬والدواء‭. ‬

وكان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬بالأساس‭ ‬أن‭ ‬تعقد‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬ومنظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي‭ ‬قمتين‭ ‬منفصلتين،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودية‭ ‬أعلنت‭ ‬باكرا‭ ‬أمس‭ ‬عقد‭ ‬‮«‬قمة‭ ‬عربية‭ ‬إسلامية‭ ‬مشتركة‭ ‬غير‭ ‬عادية‮»‬‭ ‬بشكل‭ ‬استثنائي‭ ‬أمس‭. ‬

وأفادت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬في‭ ‬حسابها‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬بأن‭ ‬قرار‭ ‬دمج‭ ‬القمتين‭ ‬جاء‭ ‬‮«‬استشعارًا‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬لأهمية‭ ‬توحيد‭ ‬الجهود‭ ‬والخروج‭ ‬بموقف‭ ‬جماعي‭ ‬موحد‭ ‬يُعبّر‭ ‬عن‭ ‬الإرادة‭ ‬العربية‭ ‬الإسلامية‭ ‬المُشتركة‮»‬‭.‬