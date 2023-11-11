واشنطن بوست: إطالة معاناة الفلسطينيين تهدد بزيادة احتمال حرب إقليمية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين قولهم إنه لا ضغوط من الكونغرس على الرئيس الأمريكي جو بايدن لتغيير المسار رغم قلق أعضاء حزبه من خسائر الفلسطينيين.
وقالت الصحيفة إن عن المسؤولين، إن إطالة معاناة الفلسطينيين تهدد بالدفع نحو التطرف وزيادة احتمال حرب إقليمية.
وأضاف المسؤولين أننا نشعر بعدم الارتياح لاستهداف إسرائيل مواقع حركة حماس بأماكن تجمع المدنيين.
وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي إدارة الرئيس بايدن يتوقعون أثرا محدودا على بلادهم إذا انتهى هجوم إسرائيل بسرعة.
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