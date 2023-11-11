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واشنطن بوست: إطالة معاناة الفلسطينيين تهدد بزيادة احتمال حرب إقليمية

11/11/2023 3:13:55 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين قولهم إنه لا ضغوط من الكونغرس على الرئيس الأمريكي جو بايدن لتغيير المسار رغم قلق أعضاء حزبه من خسائر الفلسطينيين.
وقالت الصحيفة إن عن المسؤولين، إن إطالة معاناة الفلسطينيين تهدد بالدفع نحو التطرف وزيادة احتمال حرب إقليمية.
وأضاف المسؤولين أننا نشعر بعدم الارتياح لاستهداف إسرائيل مواقع حركة حماس بأماكن تجمع المدنيين.
وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي إدارة الرئيس بايدن يتوقعون أثرا محدودا على بلادهم إذا انتهى هجوم إسرائيل بسرعة.




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