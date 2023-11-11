غزة: أكثر من 11100 شهيد بالعدوان الإسرائيلي على غزة

غزة: أكثر من 11100 شهيد بالعدوان الإسرائيلي على غزة
التاريخ
11/11/2023 3:13:54 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ان عدد الشهداء ارتفع لأكثر من 11100 بينهم أكثر من 8000 طفل وامرأة.
وأضاف ان الاحتلال دمر 41 ألف وحدة سكنية بشكل كلي و222 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي.
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