صفارات الإنذار تدوي جنوب الجولان المحتل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دوت مساء اليوم السبت، صفارات الإنذار في جنوب الجولان المحتل.
وفي 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري قصفت إسرائيل بلدات في جنوب لبنان عقب إطلاق صواريخ باتجاه الجولان المحتل.
وفي 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قصف جيش الاحتلال بالمدفعية الأراضي السورية، ردا على ما قال إنها عملية إطلاق قذائف صاروخية باتجاه الجولان المحتل.
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