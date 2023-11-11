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صفارات الإنذار تدوي جنوب الجولان المحتل

11/11/2023 3:13:54 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دوت مساء اليوم السبت، صفارات الإنذار في جنوب الجولان المحتل.

وفي 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري قصفت إسرائيل بلدات في جنوب لبنان عقب إطلاق صواريخ باتجاه الجولان المحتل.

وفي 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قصف جيش الاحتلال بالمدفعية الأراضي السورية، ردا على ما قال إنها عملية إطلاق قذائف صاروخية باتجاه الجولان المحتل.

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