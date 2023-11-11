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أبو عبيدة يكشف تفاصيل خسائر الاحتلال منذ بدء طوفان الأقصى

11/11/2023 3:13:54 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة توثيق تدمير أكثر من ١٦٠ آلية عسكرية صهيونية تدميرا كليا أو جزئيا منذ بدء العدوان البري على قطاع غزة.

وقال أبو عبيدة في كلمة مسجلة له، اليوم السبت، إن مقاومونا يخرجون من تحت الأرض وفوقها ومن تحت الركام ويدمرون مدرعاته ودباباته، لافتا إلى أن المقاومة تخوض لليوم 36 معركة طوفان الأقصى التي بدأت بتمريغ أنف الاحتلال.

وأضاف أن الدبابات الإسرائيلية تواجه مقاومة عنيفة واشتباكات ضارية تجبرها على التراجع وتغيير مسار التوغل.

وأشار إلى أن المجازر التي يرتكبها العدو أمام العالم هي الإنجاز الوحيد للعدو في هذه الحرب.

وأكد أن التضحية العظيمة التي يقدمها مقاومونا هي مقدمة للنصر.

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