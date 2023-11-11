شاهد بالفيديو - كتائب القسام توثق تدمير دبابات الاحتلال في غزة

شاهد بالفيديو - كتائب القسام توثق تدمير دبابات الاحتلال في غزة
التاريخ
11/11/2023 3:13:53 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام مشاهد من التحام مجاهدي القسام بالآليات المتوغلة للعدو في منطقتي التوام وبيت حانون شمال قطاع غزة .
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