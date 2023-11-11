الجزائر: تبون يعين مدير ديوانه رئيسا للوزراء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أنهى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، مهام رئيس وزرائه أيمن بن عبد الرحمن، وعين مكانه مدير ديوانه نذير العرباوي.
وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان مقتضب نقله التلفزيون الرسمي الجزائري، إن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عين نذير العرباوي وزيرا أول للحكومة خلفا لأيمن بن عبد الرحمن الذي أنهيت مهامه".
وقاد بن عبد الرحمن الحكومة الحالية منذ صيف 2021.
بترا
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