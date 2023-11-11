الجزائر: تبون يعين مدير ديوانه رئيسا للوزراء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أنهى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، مهام رئيس وزرائه أيمن بن عبد الرحمن، وعين مكانه مدير ديوانه نذير العرباوي.



وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان مقتضب نقله التلفزيون الرسمي الجزائري، إن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عين نذير العرباوي وزيرا أول للحكومة خلفا لأيمن بن عبد الرحمن الذي أنهيت مهامه".



وقاد بن عبد الرحمن الحكومة الحالية منذ صيف 2021.



بترا