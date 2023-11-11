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وزير الخارجية السعودي: المجتمع الدولي يتغاضى عما تفعله إسرائيل من عقاب جماعي في غزة

11/11/2023 3:13:53 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله بن آل سعود، في الرياض، إنه "لا مجال لتحقيق الاستقرار في المنطقة إلا بالسلام وهذا يتم بإقامة الدولة الفلسطينية".


وأوضح في مؤتمر صحفي عقب انتهاء أعمال القمة العربية الإسلامية اليوم السبت، أن القمة المشتركة بعثت برسالة موحدة بضرورة وقف الحرب في قطاع غزة، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يتغاضى عما تفعله إسرائيل من عقاب جماعي ضد قطاع غزة.


وقال إنه لا يمكننا الحديث عن أي مستقبل آخر في غزة حاليا، ولكن يمكننا التحدث فقط عن وقف فوري لإطلاق النار.


بترا

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