القناة 13 الإسرائيلية: مفاوضات متقدمة لإنجاز صفقة لتبادل الأسرى دون الجنود

القناة 13 الإسرائيلية: مفاوضات متقدمة لإنجاز صفقة لتبادل الأسرى دون الجنود
التاريخ
11/11/2023 3:13:52 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القناة 13 الإسرائيلية إن هناك مفاوضات متقدمة لإنجاز صفقة لتبادل الأسرى بأعداد كبيرة، لكن دون الجنود الإسرائيليين.
وأضافت القناة أنه بموجب الصفقة التي تتبلور ستفرج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين وستوافق على إدخال الوقود إلى قطاع غزة المحاصر.
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