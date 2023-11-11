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القناة 13 الإسرائيلية: مفاوضات متقدمة لإنجاز صفقة لتبادل الأسرى دون الجنود

11/11/2023 3:13:52 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القناة 13 الإسرائيلية إن هناك مفاوضات متقدمة لإنجاز صفقة لتبادل الأسرى بأعداد كبيرة، لكن دون الجنود الإسرائيليين.


وأضافت القناة أنه بموجب الصفقة التي تتبلور ستفرج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين وستوافق على إدخال الوقود إلى قطاع غزة المحاصر.


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