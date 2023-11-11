غارة إسرائيلية تستهدف عدة بلدات في جنوب لبنان

غارة إسرائيلية تستهدف عدة بلدات في جنوب لبنان
التاريخ
11/11/2023 3:13:51 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استهدفت غارة إسرائيلية، مساء اليوم السبت، بلدة الخيام في القطاع الشرقي، ومحيط بلدتي عيتا الشعب وراميا بالقطاع الأوسط من جنوب لبنان.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت قصف ما أسمتها مواقع لحزب الله في جنوب لبنان ردا على إطلاق صواريخ باتجاه مستوطنة شتولا في الجليل الأعلى.
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