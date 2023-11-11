غارة إسرائيلية تستهدف عدة بلدات في جنوب لبنان

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت قصف ما أسمتها مواقع لحزب الله في جنوب لبنان ردا على إطلاق صواريخ باتجاه مستوطنة شتولا في الجليل الأعلى.

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