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غارة إسرائيلية تستهدف عدة بلدات في جنوب لبنان

11/11/2023 3:13:51 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استهدفت غارة إسرائيلية، مساء اليوم السبت، بلدة الخيام في القطاع الشرقي، ومحيط بلدتي عيتا الشعب وراميا بالقطاع الأوسط من جنوب لبنان.


وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت قصف ما أسمتها مواقع لحزب الله في جنوب لبنان ردا على إطلاق صواريخ باتجاه مستوطنة شتولا في الجليل الأعلى.

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