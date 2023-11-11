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قطع التيار الكهربائي عن مدينة ومخيم جنين

11/11/2023 3:13:51 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قُطع التيار الكهربائي عن مدينة ومخيم جنين، بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي.


واندلعت قبل ساعة اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في جنين، وسمع دوي انفجارات متتالية.

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