قطع التيار الكهربائي عن مدينة ومخيم جنين

قطع التيار الكهربائي عن مدينة ومخيم جنين
التاريخ
11/11/2023 3:13:51 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قُطع التيار الكهربائي عن مدينة ومخيم جنين، بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي.
واندلعت قبل ساعة اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في جنين، وسمع دوي انفجارات متتالية.
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