نتنياهو: لا وقف لإطلاق النار في غزة دون إعادة الأسرى

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة دون إعادة الأسرى.
وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي، مساء السبت، إن جيش الاحتلال لن يتوقف حتى إنجاز المهمة والحرب تتقدم وهدفها الانتصار ولا بديل عن ذلك.
وأضاف أن مفاوضات الإفراج عن الأسرى تتم مع رئيس الموساد.
وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل مستعدة للجبهة الشمالية، وأنه حذر حزب الله من الدخول في الحرب.
وبيّن أن الجيش سيواصل العمل للسيطرة على قطاع غزة لضمان عدم وجود تهديد من غزة.
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