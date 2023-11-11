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نتنياهو: لا وقف لإطلاق النار في غزة دون إعادة الأسرى

11/11/2023 3:13:50 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة دون إعادة الأسرى.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي، مساء السبت، إن جيش الاحتلال لن يتوقف حتى إنجاز المهمة والحرب تتقدم وهدفها الانتصار ولا بديل عن ذلك.

وأضاف أن مفاوضات الإفراج عن الأسرى تتم مع رئيس الموساد.

وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل مستعدة للجبهة الشمالية، وأنه حذر حزب الله من الدخول في الحرب.

وبيّن أن الجيش سيواصل العمل للسيطرة على قطاع غزة لضمان عدم وجود تهديد من غزة.

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