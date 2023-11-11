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مئات الآلاف يتظاهرون في لندن للمطالبة بـوقف العدوان على غزة

11/11/2023 3:13:19 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) لندن/PNN/خرج مئات الآلاف في لندن في مسيرة للتضامن مع فلسطين والدعوة لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي، على قطاع غزة، منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات تحمل شعارات مثل "وقف إطلاق النار الآن" و"أوقفوا قتل المدنيين الأبرياء".

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