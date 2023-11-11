مئات الآلاف يتظاهرون في لندن للمطالبة بـوقف العدوان على غزة

مئات الآلاف يتظاهرون في لندن للمطالبة بـوقف العدوان على غزة
التاريخ
11/11/2023 3:13:19 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
لندن/PNN/خرج مئات الآلاف في لندن في مسيرة للتضامن مع فلسطين والدعوة لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي، على قطاع غزة، منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات تحمل شعارات مثل "وقف إطلاق النار الآن" و"أوقفوا قتل المدنيين الأبرياء".
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