إصابة أربعة مواطنين جراء اعتداء مستعمرين عليهم في جماعين جنوب نابلس

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN/أصيب أربعة مواطنين، اليوم السبت، جراء اعتداء مستعمرين عليهم خلال قطف ثمار الزيتون في بلدة جماعين، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية وطبية، بأن سيدتين (67 و66 عاما) أصيبتا بالحجارة وغاز الفلفل، ومواطن آخر (28 عاما) تعرض لعضة كلب أحد المستعمرين، فيما اصيب مواطن رابع (26 عاما) جراء السقوط.

واضافت أنه جرى نقل الإصابات إلى مركز "بلسم" الطبي لتلقي العلاج.