إصابة أربعة مواطنين جراء اعتداء مستعمرين عليهم في جماعين جنوب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN/أصيب أربعة مواطنين، اليوم السبت، جراء اعتداء مستعمرين عليهم خلال قطف ثمار الزيتون في بلدة جماعين، جنوب نابلس.
وأفادت مصادر محلية وطبية، بأن سيدتين (67 و66 عاما) أصيبتا بالحجارة وغاز الفلفل، ومواطن آخر (28 عاما) تعرض لعضة كلب أحد المستعمرين، فيما اصيب مواطن رابع (26 عاما) جراء السقوط.
واضافت أنه جرى نقل الإصابات إلى مركز "بلسم" الطبي لتلقي العلاج.
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