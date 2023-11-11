الاحتلال يجرف طريقا زراعيا في نحالين غرب بيت لحم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN/جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، طريقا زراعيا في بلدة نحالين، غرب بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في محافظة بيت لحم حسن بريجية لمراسلنا، بأن قوات الاحتلال جرفت طريقا زراعيا في منطقة "خلة الدالية"، بطول 150 مترا وعرض 3 أمتار، والذي يصل إلى قرية الجبعة جنوب غرب المحافظة.

يذكر أن قوات الاحتلال والمستعمرين صعدوا من هجماتهم الإرهابية على نحالين وأغلقت بعض الطرق الفرعية واستولت على ثمار الزيتون، وهددت المواطنين بعدم الاقتراب من أراضيهم.