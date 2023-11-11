الاحتلال يجرف طريقا زراعيا في نحالين غرب بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN/جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، طريقا زراعيا في بلدة نحالين، غرب بيت لحم.
وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في محافظة بيت لحم حسن بريجية لمراسلنا، بأن قوات الاحتلال جرفت طريقا زراعيا في منطقة "خلة الدالية"، بطول 150 مترا وعرض 3 أمتار، والذي يصل إلى قرية الجبعة جنوب غرب المحافظة.
يذكر أن قوات الاحتلال والمستعمرين صعدوا من هجماتهم الإرهابية على نحالين وأغلقت بعض الطرق الفرعية واستولت على ثمار الزيتون، وهددت المواطنين بعدم الاقتراب من أراضيهم.
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