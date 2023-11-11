Sunday, 12 November 2023 12:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يجرف طريقا زراعيا في نحالين غرب بيت لحم

11/11/2023 3:13:19 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN/جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، طريقا زراعيا في بلدة نحالين، غرب بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في محافظة بيت لحم حسن بريجية لمراسلنا، بأن قوات الاحتلال جرفت طريقا زراعيا في منطقة "خلة الدالية"، بطول 150 مترا وعرض 3 أمتار، والذي يصل إلى قرية الجبعة جنوب غرب المحافظة.

يذكر أن قوات الاحتلال والمستعمرين صعدوا من هجماتهم الإرهابية على نحالين وأغلقت بعض الطرق الفرعية واستولت على ثمار الزيتون، وهددت المواطنين بعدم الاقتراب من أراضيهم.

MENAFN11112023000205011050ID1107411800

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث