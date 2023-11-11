استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال في بلدة عرابة جنوب جنين
التاريخ
11/11/2023 3:13:19 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN/استشهد شاب، مساء اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها بلدة عرابة، جنوب جنين.
وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عرابة، وإثر ذلك اندلعت مواجهات في الجهة الجنوبية، اطلقت خلالها الأعيرة النارية باتجاه الشبان، ما أدى إلى استشهاد الشاب وسام جمال حمران.
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