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مواجهات مع الاحتلال في طانا شرق نابلس

11/11/2023 3:13:18 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN/اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، في خربة طانا التابعة لأراضي بيت فوريك، شرق نابلس.

وأفاد منسق اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي طانا ثائر حنني، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين، الذين تمكنوا من فتح طريق أغلقها الاحتلال ظهر اليوم بالسواتر الترابية.

وأشار إلى أن المواطنين تمكنوا من الوصول إلى الخربة رغم استهدافهم من الاحتلال، مؤكدا استمرار المواطنين بالتواجد فيها وحمايتها من الأطماع الاستعمارية.

يذكر أن المستعمرين وجيش الاحتلال هدموا الخربة قبل أيام، وأجبروا العائلات على مغادرة مساكنها.


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