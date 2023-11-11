مواجهات مع الاحتلال في طانا شرق نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN/اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، في خربة طانا التابعة لأراضي بيت فوريك، شرق نابلس.
وأفاد منسق اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي طانا ثائر حنني، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين، الذين تمكنوا من فتح طريق أغلقها الاحتلال ظهر اليوم بالسواتر الترابية.
وأشار إلى أن المواطنين تمكنوا من الوصول إلى الخربة رغم استهدافهم من الاحتلال، مؤكدا استمرار المواطنين بالتواجد فيها وحمايتها من الأطماع الاستعمارية.
يذكر أن المستعمرين وجيش الاحتلال هدموا الخربة قبل أيام، وأجبروا العائلات على مغادرة مساكنها.
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