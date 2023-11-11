تقديرات امنية في إسرائيل: معظم المختطفين محتجزون في جنوب قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم / ترجمة خاصة PNN / قالت القناة الثانية عشرة الاسرائيلية ان التقديرات الامنية تشير إلى أن معظم الإسرائيليين الذين اختطفوا إلى قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول كانوا محتجزين في جنوب القطاع وليس في شماله.
وبحسب القناة فقد تم التوصل إلى هذا التقييم حتى قبل بدء الهجوم البري في شمال قطاع غزة، لأن معظم المختطفين تم أخذهم من الطرف القريب من كيبوتس راعيم وكيبوتس نير عوز.
وبحسب التقديرات في إسرائيل، تم نقل المختطفين مباشرة إلى المستوطنة أو المنطقة المقابلة لها داخل أراضي قطاع غزة
في الجزء الجنوبي منه.
لقد تم التوصل الى هذا التقييم حتى قبل بدء العملية البرية في شمال قطاع غزة، وهو يتجه نحو المرحلة التالية من الحرب.
رقم آخر تم تقديمه للوزراء هو أن ما لا يقل عن 1.7 مليون من سكان غزة الذين تركوا منازلهم - لم يعد بإمكانهم العيش هناك. وهذا هو أكبر عدد من اللاجئين في تاريخ الصراع اليهودي العربي.
وقالت القناة 12 العبرية ان الجيش يتجهز للمرحلة الجديدة من الحرب في غزة.
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