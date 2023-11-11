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تقديرات امنية في إسرائيل: معظم المختطفين محتجزون في جنوب قطاع غزة

11/11/2023 3:13:17 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم / ترجمة خاصة PNN / قالت القناة الثانية عشرة الاسرائيلية ان التقديرات الامنية تشير إلى أن معظم الإسرائيليين الذين اختطفوا إلى قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول كانوا محتجزين في جنوب القطاع وليس في شماله.

وبحسب القناة فقد تم التوصل إلى هذا التقييم حتى قبل بدء الهجوم البري في شمال قطاع غزة، لأن معظم المختطفين تم أخذهم من الطرف القريب من كيبوتس راعيم وكيبوتس نير عوز.

وبحسب التقديرات في إسرائيل، تم نقل المختطفين مباشرة إلى المستوطنة أو المنطقة المقابلة لها داخل أراضي قطاع غزة
في الجزء الجنوبي منه.

لقد تم التوصل الى هذا التقييم حتى قبل بدء العملية البرية في شمال قطاع غزة، وهو يتجه نحو المرحلة التالية من الحرب.

رقم آخر تم تقديمه للوزراء هو أن ما لا يقل عن 1.7 مليون من سكان غزة الذين تركوا منازلهم - لم يعد بإمكانهم العيش هناك. وهذا هو أكبر عدد من اللاجئين في تاريخ الصراع اليهودي العربي.

وقالت القناة 12 العبرية ان الجيش يتجهز للمرحلة الجديدة من الحرب في غزة.

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