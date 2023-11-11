«أساليب الرؤية» في دبي.. إضاءة على ارتباط الفنان بعالم النباتات

ضمن فعاليات مركز تشكيل للفنون في دبي، وضمن موسم خريف 2023، يكشف معرض «أساليب الرؤية» للفنانة المتعددة التخصصات جمال طيارة بارودي، الروابط بين التجربة الإنسانية والجغرافيا والذاكرة، فينقل الجوانب العاطفية والجسدية لمفهوم المعرض.

ويركز المعرض على «المادة» البيولوجية، والرابطة العميقة بين الفنان والعالم الطبيعي ودور الفنان كعالم نباتي. ويعمل المعرض على رفع مستوى الوعي حول أهمية النباتات كمورد طبيعي ومستدام. ويعد بمثابة دعوة لإعادة النظر في الحكمة الجماعية للثقافات وإعادة الاتصال بقيم وخصائص النباتات.

بارودي بدأت حياتها المهنية بالعمل في وكالات الإعلان والعلامات التجارية حتى أسست استوديو «فنّ كهذا» في عام 2011 وطالما كانت أعمالها وممارستها الفنية تعبر عن انبهارها بالرابط العجيب بين عالم الطبيعة وعالم البشر؛ وتعتمد على استخدام مواد من النباتات التي تجمعها لاستخدامها في أعمالها الفنية.

18 شهراً

والجدير بالذكر أن نبات «العشار» والاسم العلمي له (كالوتروبيس بروسيرا)، كان موضوع بحث بارودي على مدار الـ 18 شهراً الماضية، وهو نوع من النباتات المزهرة موطنه الأصلي شمال أفريقيا، وباكستان، والمناطق الاستوائية في أفريقيا، وغرب آسيا، وجنوب آسيا، والهند الصينية، حيث استخدمت الفنانة أجزاء مختلفة من نبات العشار في إنتاج هذه الأعمال الجديدة، بما في ذلك القرون، والألياف، والبذور، والسيقان، والأوراق، والتي جمعتها الفنانة يدوياً. يحمل هذا النبات منظوراً عاماً على أنه نبات سام وغازٍ، إلا أنه يتمتع باستخدامات قيمة متعددة، كما يستخدم في الزراعة، والبترول، والأسقف، والطب التقليدي، ومستحضرات التجميل.

ذكريات محفورة

وقالت بارودي لـ«البيان»: لطالما كنت على صلةٍ وثيقة بالطبيعة منذ نشأتي في وطني الأم لبنان الذي يضم أكبر غابة صنوبر في الشرق الأوسط، ويعدّ موطناً للغطاء النباتي المتنوع. لا تزال تلك التفاصيل محفورةً على جدران ذكريات طفولتي، وكان ذلك بمثابة الدافع الذي فجّر دهشتي بالعالم الطبيعي. ما فارقتني الغابة لحظة، وكذلك خواطري التي كانت تجول بداخلي عمّا فقدته وسط لحظات تمزق ارتباطي بالعالم الطبيعي. وقد تجلى هذا التباعد غير المقصود الآن فيما يسمى «بالبيوفيليا» أي حبّ الكائنات الحية وهو ما يعد جوهر ممارستي للفنون البصرية.



استخدامات طبية

وعن اهتمامها بنبات «العشار» الذي يعتبر العنصر البارز في ممارساتها الفنية لمعرضها الفردي «أساليب الرؤية» تقول بارودي: لقد تعاملت مع نبات «العشار» كعالمة نباتات، مستخدمةً البحث العلمي لاستكشاف المواد المختلفة التي يمكن أن تنتجها هذه النبتة ولأي غرض. وتتمتع هذه النبتة باستخدامات طبية وفقاً لنظام الأيورفيدا الطبي، واستخدامات بيئية في صناعة البترول، واستخدامات اجتماعية كصنع المنسوجات وحشوات الوسائد. كما يمكن أن تدخل في صناعة الحبال والفحم، وتستخدم أوراقها في صناعة الأسقف، كما تنتج عصارتها مادة اللاتكس وتستخدم في الزراعة.

تجارب مكثفة

وتضيف بارودي: من خلال معرض «أساليب الرؤية» قمت بتقسيم النبات إلى عناصره الأساسية والمفيدة، ثم إعادة تشكيلها وإعادة بنائها في إطار عملٍ فني. إنها عملية شاقة لأن جني ثمار هذا العمل يتطلب الوقت والصبر والتكرار، ثمّ يتم جمع كل شيء وتصنيفه بشكلٍ فردي يدوياً، لقد كانت فترة العام ونصف العام الماضية فترةً مفعمةً بالتجارب المكثفة من ضمنها تحويل خيط تنظيف الأسنان إلى أليافٍ يمكن استخدامها في الفنون، مع صياغة مفهومٍ للساق باعتبارها مادة خشبية واللحاء باعتباره حباً، كلّ ذلك كان عبارة عن نقاشات لم تؤتِ ثمارها المرجوة في كلّ مرة.

توثيق منهجي

وفيما يتعلق بأهمية ممارستها الفنية في هذا المسار البحثي والفني تقول بارودي: إن معرض «أساليب الرؤية» استلهم اسمه من سلسلة بي بي سي والكتاب الرديف لها «طرق الرؤية» للكاتب جون برجر الذي يستكشف الطرق التي يتم بها تصوير الأشياء، ولماذا تمّ تصويرها على هذا النحو، وأستطيع القول إنّ ممارستي البحثية تكمن وراء معرفة جميع المواد المتاحة في نبات «العشار»، مع فحصٍ وتوثيقٍ متسق ومنهجي للنبات. بعد كلّ تلك الإحاطة التي حظيت بها، تمكنت من استخدام المواد للابتكار مع الأخذ بعين الاعتبار مخاطبة العالم الطبيعي.

مشروع دبي

وتضيف بارودي: عندما بدأت بحثي عن «العشار»، شرعت أفكر في أشياء كثيرة تتعلق بالنباتات. نحن غالباً ما نأخذ العالم الطبيعي كأمر مسلم به. ولسوء الحظ، نحن لا ندرك أو نهتم، لأن حياتنا في المدن الكبرى، وخاصة في دبي، محاطة بالطبيعة الحضرية البراقة. كلما قضيت وقتاً أطول في التعرف على هذه النبتة، عملت لفترة أطول، وأصبحت القصة الكامنة وراء المشروع أكثر أهمية، وفي المقابل أنا لم أخترع شيئاً، لقد مشيت مع التيار. وتركت الأمر للنبات ليملي علي ما ينبغي القيام به. كل ما أفعله هو عن طريق المراقبة؛ والفضول، وهذا هو أكثر ما أحبه في مسارات الفنون التي تأتيك بمفاجآت مدهشة لا تنتهي.