ثنائية لخيول أحمد بن راشد في افتتاح «كرنفال سباقات دبي» بـ «ميدان» العالمي

تألقت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم و«تتش جولد للسباقات» في افتتاح «كرنفال سباقات دبي» الذي أقيم في مضمار «ميدان» العالمي برعاية «طيران الإمارات»، إذ حققت كل منها ثنائية قوية، فيما خطف «إيه إف يطوي» لـ «أبوظبي ريسنج» لقب الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة.

وشهد الأمسية الإفتتاحية الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، والمهندس محمد سعيد الشحي، المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، مدير سباقات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، ولارا صوايا، المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

الشوط الأول

توج «إيه إف يطوي» لـ «أبوظبي ريسنج» بلقب الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر، برعاية «الإمارات للشحن الجوي» البالغ قيمة جوائزه 120 ألف درهم، بقيادة الفارس أوسكار شافيز وإشراف المدرب سيف المرر، مسجلا زمنا قدره 1.34.70 دقيقة و بفارق طول و ربع الطول عن «إيه إف ليث» لخالد خليفة النابودة بقيادة الفارس مارسيلينو رودريجز وإشراف المدرب إرنست اورتيل.

وجاءت في المركز الثالث «أسماء» لـ «ياس للسباقات» بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب ماجد الجهوري.

الشوط الثاني

حقق «النصيب» لمحمد عبد الله محمد راشد الشحي لقب الشوط الثاني لمسافة 1200 متر برعاية «الإمارات للعطلات» البالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلا زمنا قدره 1.11.99 دقيقة و بفارق 7 أطوال و ربع الطول عن «قاصد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب مايكل كوستا.

وحل ثالثا «كيلر كوليكت» لمايكل هيلاري بيرك ونجار بيرك بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط الثالث

أقتنص «الجداف» لمحمد أحمد علي السبوسي لقب الشوط الثالث لمسافة 1600 متر برعاية «الإمارات للشحن الجوي» البالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلا زمنا قدره 1.39.94 دقيقة و بفارق طول و ربع الطول عن «الضجة» لناصر عسكر بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وجاء في المركز الثالث «بيرفكت بالانس» لـ «ديزرت روز للسباقات» بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط الرابع

ظفر «مشتري» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط الرابع لمسافة 1600 متر برعاية «المغامرات العربية» البالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، بقيادة الفارس جيمس أورمان وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلا زمنا قدره 1.39.07 دقيقة و بفارق نصف طول عن «نيفرشو ويكنيس» لفترياني هاي بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وحل ثالثا «كلاسيك ميدال» لعبد الله مناحي «بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

الشوط الخامس

حقق» قريب «لناصر عسكر لقب الشوط الخامس لمسافة 1900 متر برعاية» الإمارات سكاي واردز «البالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، بقيادة الفارس المعتصم البلوشي وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلا زمنا قدره 2.01.04 دقيقة و بفارق نصف طول عن» فاسيلاكوس «لمحمد أحمد علي السبوسي بقيادة الفارس جابرييل مالون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وجاء في المركز الثالث» ليجند أوف كان «لفوزي عبد الله ناس بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس.

الشوط السادس

توج» وسترن سيمفوني «لـ» تتش جولد للسباقات «بلقب الشوط السادس الرئيس لمسافة 1600 متر برعاية» طيران الإمارات «البالغ قيمة جوائزه 210 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلا زمنا قدره 1.38.07 دقيقة و بفارق طول و نصف الطول عن» سيوف «لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس قيس البوسعيدي وإشراف المدرب مايكل كوستا.

وحل ثالثا» لا سدود «لـ» شادويل «بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط السابع

ظفر» ليدينج سبيريت «لـ» تتش جولد للسباقات «بلقب الشوط السابع لمسافة 1200 متر برعاية» طيران الإمارات «البالغ قيمة جوائزه 210 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلا زمنا قدره 1.12.52 دقيقة و بفارق رقبة عن» ماجيك بيتشن «لمحمد أحمد علي السبوسي بقيادة الفاري كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وجاء في المركز الثالث» رنان «لـ» آر آر آر للسباقات «بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط الثامن

أقتنص» سديد «لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الثامن و الختامي لمسافة 1400 متر برعاية «emirates» البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، بقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلا زمنا قدره 1.25.58 دقيقة و بفارق ثلاثة أرباع الطول عن» تريبل فنتشر «لحمدان بن حرمش بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وحل ثالثا» شيك هاند «لفوزي عبد الله ناس بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس.



راشد بن دلموك: نعمل على إستقطاب أقوى الأسماء العالمية للمشاركة في» كرنفال سباقات دبي «







أكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، أن فرق العمل في النادي يجرون مفاوضات مع ملاك و مدربي الخيول التي تألقت هذا العام في المواسم العالمية سواء في اوروبا و أمريكا و اليابان، للمشاركة في» كرنفال سباقات دبي «و بالتحديد السباقات الكبرى التي ستقام في الأشهر المقبلة.

وقال أن الإنطلاقة الجديدة لسباقات نادي دبي لسباق الخيل تحت مسمى» كرنفال سباقات دبي «يهدف إلى إستقطاب أكبر عدد من الخيول خلال الأمسيات الـ 15 التي ستقام على مضمار» ميدان «.

وأضاف أن عدد الخيول التي تم إدخالها في كل شوط زادت مقارنة عن الأعوام الماضية، كذلك الجوائز المالية وهذا يبشر بالخير وتعد إحدى الإيجابيات التي تحسب للبرنامج الجديد، بالإضافة إلى تخصيص سباقات راعت متطلبات وإحتياجات المدربين في المنطقة.

وأكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بأن النوعية و الجودة هي أهم من كثرة السباقات، وهذا هو الهدف الأساسي مشيرا في الوقت ذاته بأن البرنامج الجديد سيخضع للتقييم و المراجعة عقب نهاية الموسم.



محمد العظب: الكثير من المفاجآت التي سيتم الإعلان عنها

تقدم اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، بخالص الشكر والتقدير، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على دعم سموهما المستمر لرياضة سباقات الخيل، إذ أصبحت هذه الرياضة النبيلة في دولة الإمارات مظهر متفرد يشار إليه بالبنان على كافة المستويات والأصعدة و المحافل.

كما عبر عن سعادته بالإنطلاقة الجديدة لسباقات نادي دبي لسباق الخيل تحت مسمى» كرنفال سباقات دبي «، مؤكدا بأنه سيكون هناك الكثير من المفاجآت التي سيتم الإعلان عنها في المرحلة المقبلة.

وأضاف أن الدعم الحكومي ساهم في تنفيذ عدد من المشاريع في مضمار» ميدان «العالمي، التي تهدف إلى الحفاظ على الريادة و المستوى العالي الذي وصلنا له في نادي دبي لسباق الخيل على المستوى المحلي و العالمي.

دعم الجميع

وقال اللواء الدكتور محمد عيسى العظب ان الفكرة الأساسية من إعادة هيكلة سباقات نادي دبي لسباق الخيل تحت مسمى «كرنفال سباقات دبي»، عبر دمج السباقات المحلية مع الدولية، هي دعم الملاك المحليين، وفي الوقت ذاته فتح المجال للمدربين العالميين للقدوم إلى دبي مبكرا، إذ تم تعديل البرنامج ليكون مرنا و مناسبا للجميع سواء أكانت لديهم الرغبة في المشاركة في سباقات الدولة أو في السباقات التي تقام لدى الأشقاء في المنطقة، إيمانا منا بأهمية التكامل مع الجميع.

وأضاف أن هذا الموسم سيشهد كذلك إستضافتنا للجولة الثانية من «سلسلة الإمارات لسباقات السرعة» وبالتحديد سباق «القرهود للسرعة»، مما يشكل قاعدة أخرى للتعاون بين نادي دبي لسباق الخيل والاخوة في مضمار جبل علي و الأندية الأخرى في الدولة.

وأكد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، أن الجماهير المحبة لسباقات الخيل هم جزء لا يتجزء من هذه المنظومة، إذ نعتبرهم شركائنا في النجاح، مضيفا بأن هناك عدد من البرامج و الفعاليات الجاذبة و تحقق النتائج المرجوة خلال الموسم.



محمد الشحي: نشيد بالبداية القوية لـ» كرنفال سباقات دبي «







أشاد المهندس محمد سعيد الشحي، المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، مدير سباقات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بالبداية القوية التي شهدتها إنطلاقة موسم» كرنفال سباقات دبي «الذي أقيم في مضمار» ميدان «العالمي التي جمعت نخبة من أفضل الخيول والملاك والمدربين و الفرسان.

كما عبر سعادته البالغة بالنتائج المميزة التي حققتها خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، التي حققت ثنائية مثيرة، عقب الخماسية التي تحققت في إفتتاح موسم مضمار جبل علي الأسبوع الماضي، متمنيا أن تتواصل هذه النتائج الإيجابية خلال الموسم.



سيف المرر: فخور بالفوز الأول







عبر المدرب سيف المرر عن فخره بتحقيق فوزه الأول في السباقات منذ حصوله على رخصة التدريب هذا الموسم عبر» إيه إف يطوي «لـ» أبوظبي ريسنج «الذي أقتنص لقب الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة، مقدما خالص الشكر و التقدير للمالك و المربي خالد خليفة النابودة على أهدائهم هذا البطل المتميز.

وأضاف بأن البطل تأقلم بشكل جيد مع أرضية مضمار» ميدان «الرملية، كما ناسبته المسافة، كاشفا بأن البطل بإمكانه المشاركة على المسافات الأطول، إذ حقق الفوز مرتين الموسم الماضي على مسافة الـ 1600 متر في مضمار العاصمة أبوظبي.



مايكل كوستا: هدفنا مواصلة الإنتصارات على كافة مضامير الدولة

عبر المدرب مايكل كوستا عن سعادته البالغة بتحقيق خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم ثنائية في إفتتاح» كرنفال سباقات دبي «عقب الخماسية التي تحققت في إنطلاق موسم مضمار جبل علي الأسبوع الماضي، مؤكدا بأن الهدف الاساسي لهم هي مواصلة تحقيق الإنتصارات على كافة مضامير الدولة، و تقديم موسم مميز.

وتحدث مايكل كوستا عن بطل الشوط الرابع» مشتري «، قائلا بأن البطل كان من المفترض مشاركته الموسم الماضي، ولكن ارتأينا العمل على تطوير أدائه، مؤكدا أن الوجهة المقبلة سوف تتحدد فيما بعد.

وعن» سديد «نجم الشوط الثامن قال بأن البطل لم يحالفه الحظ الموسم الماضي في مضمار» ميدان «، إذ حقق مركز الوصافة مرتين، ولكنه عاد بقوة هذا الموسم، مشيدا بأداء الفارس بن كوين الذي قاد البطل بطريقة قوية في الشوط.



بوبات سيمار: سعيد بالثنائية







عبر المدرب بوبات سيمار عن رضاه التام بتحقيق ثنائية خلال الأمسية عبر» وسترن سيمفوني «بطل الشوط السادس و» ليدينج سبيريت «نجم الشوط السابع.

وقال أن» وسترن سيمفوني «ليس بغريب عن مضمار» ميدان «و أرضيتها إذ حقق الفوز في إفتتاح موسم المضمار العالمي العام الماضي و أعاد تكرار هذا المشهد العام الحالي، مضيفا بأن مستوى البطل تطور بشكل كبير، وسيتم البحث عن سباق مناسبه له في الأسابيع القادمة.

وعن» ليدينج سبيريت "، أكد بوبات سيمار أن البطل يمتلك كافة المواصفات المطلوبة خاصة أنه تألق بشكل لافت الموسم الماضي سواء على الأرضية الرملية أو العشبية، مشيرا بأن مستواه يؤهله للمشاركة في السباقات الفئوية القادمة في مضامير الدولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز