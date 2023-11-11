ليتشي يفرض التعادل على ميلان في الدوري الإيطالي

فرض ليتشي

التعادل 2 /2 على ضيفه ميلان اليوم السبت في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ميلان بهدفين حملا توقيع المهاجم الفرنسي المخضرم اوليفيه جيرو في الدقيقة 28 ولاعب الوسط الهولندي تيجاني ريجنديرز في الدقيقة 35.

لكن ليتشي انتفض في الشوط الثاني ورد بهدف عن طريق نيكولا سانسوني في الدقيقة 66 والزامبي لاميك باندا في الدقيقة 70.

وفي الوقت بدل الضائع من تعرض أوليفييه جيرو مهاجم ميلان للطرد.

وواصل ميلان مسلسل نزيف النقاط في الدوري الإيطالي حيث فشل في تحقيق أي انتصار في أخر أربع مباريات ، إذ خسر أمام يوفنتوس وأودينيزي وتعادل مع نابولي في الجولات الثلاث الماضية.

ورفع ميلان رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث مقابل 14 نقطة لليتشي في المركز الثالث عشر.

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