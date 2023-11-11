هاري كين يقود بايرن لفوز مثير على هايدنهايم والصعود مؤقتا لصدارة البوندسليغا

واصل القناص الإنجليزي الدولي هاري كين تألقه اللافت وقاد فريقه بايرن ميونخ للصعود بشكل مؤقت إلى صدارة الدوري الألماني لكرة القدم عبر الفوز على ضيفه هايدنهايم 4 /2 اليوم السبت في المرحلة الحادية عشرة.

وفي باقي مباريات البوندسليغا، فاز شتوتجارت على ضيفه بوروسيا دورتموند 2 /1 وتعادل أوجسبورج مع هوفنهايم 1 /1 ودارمشتاد مع ماينز سلبيا.

وعلى ملعب أليانز أرينا، سجل كين هدفين بعد تسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) خلال الفوز على ملعب بوروسيا دورتموند 4 /صفر في الجولة الماضية.

وعزز كين موقعه في صدارة قائمة الهدافين برصيد 17 هدفا بفارق هدفين عن الغيني سيرهو جيراسي هداف شتوتجارت.

وتفوق كين بفارق هدف واحد عن صدارة قائمة الهدافين في الموسم الماضي من البوندسليجا، بعد مضي 11 مرحلة فقط من عمر الموسم الحالي.

وتقدم كين بهدفين للنادي البافاري في الدقيقتين 14 و44 ليقود فريقه لإنهاء الشوط الأول متقدما بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني نجح هايدنهايم في العودة إلى المباراة وإدراك التعادل بواسطة تيم كلينيست ويان نيكلاس بيست في الدقيقتين 67 و70.

ورد البرتغالي رافاييل جيريرو بالهدف الثالث لبايرن ميونخ في الدقيقة 72 ثم أكد الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينج فوز أصحاب الأرض بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 85.

الفوز رفع رصيد بايرن إلى 29 نقطة في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن باير ليفركوزن صاحب المركز الثاني، والذي يواجه ضيفه يونيون برلين غدا الأحد، وتوقف رصيد هايدنهايم عند عشر نقاط في المركز الثالث عشر.ا.

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