النسخة الثانية لجوائز هيئة الإمارات لسباق الخيل غداً

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل، تنظم الهيئة غداً الأحد النسخة الثانية من جوائزها التي ستقام في متحف المستقبل.

شكر مقدر

وتقدم المهندس محمد سعيد الشحي عضو مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل، والشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل على استمرارية هذا الحدث للعام الثاني على التوالي، مؤكداً حرصهم على تكريم أصحاب الإنجازات الذين تركوا بصمات مميزة في سباقات الخيل الموسم الماضي.

وأضاف أن اللجان التحكيمية للجائزة عملت منذ نهاية الموسم الماضي على اختيار المتميزين، مضيفاً أن هناك بعض الجوائز تم تحديد الفائزين بها عن طريق الإحصاءات، فيما تم اختيار باقي الفئات عبر لجنة متخصصة، اتبعت كافة معايير الشفافية والحيادية.

وتمنى محمد الشحي التوفيق والنجاح لكافة الأسماء التي سيتم تكريمها مساء الغد.

فئات التميز

ويشهد الحفل تكريم الشخصيات البارزة التي تميزت الموسم الماضي في السباقات التي أقيمت في كافة مضامير الدولة، على رأسهم خالد خليفة النابودة بطل الملاك، ودووج واتسون بطل المدربين وتاغ أوشي بطل الفرسان.

كما تضم الجوائز عدداً من الفئات، أبرزها فئة أفضل فارس متدرب، بطل الفحول العربية الأصيلة برعاية جمعية الإمارات للخيول العربية، جائزة «بات سمولين» لأفضل قيادة برعاية مضمار جبل علي، جائزة النجم الصاعد، الشخصية الإعلامية المتميزة، بالإضافة إلى جائزة المدرب الصاعد التي تم استحداثها هذا العام.

النسخة الماضية

والجدير بالذكر، أن النسخة الأولى شهدت حصول المالك خالد خليفة النابودة على جائزة أفضل مالك، لتصدره قائمة الملاك لموسم (2021 - 2022)، بالإضافة إلى جائزة أفضل فحل عربي أصيل، والتي ذهبت للفحل «إيه إف البراق»، وجائزة أفضل مربي خيول عربية أصيلة، فيما نال مدرب إسطبلات زعبيل، بوبات سيمار، جائزة أفضل مدرب، بينما حصد الفارس تاغ أوشي، جائزة أفضل فارس.

وتوج الفارس سيف البلوشي بجائزة أفضل فارس متدرب، بعد نتائجه القوية، فيما حصل الفارس برناندو بينيرو، على جائزة «بات سمولين» لأفضل قيادة بالموسم، بعد فوزه على صهوة «حراب»، في سباق «بطولة الإمارات» بمضمار أبوظبي.

كما نال طحنون العلوي جائزة النجم الصاعد، بينما حصل الإعلامي محمد الأحمد من قناة دبي ريسينغ، على جائزة أفضل محلل إعلامي.

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