ضربة موجعة للملكي..ريال مدريد يعلن غياب بيلينغهام عن مواجهة فالنسيا



أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم اليوم السبت، استبعاد لاعب خط الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام من المباراة أمام فالنسيا المقرر إقامتها في وقت لاحق من اليوم بسبب إصابة في الكتف.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن بيلينغهام /20 عاما/ ، الذي سجل 13 هدفا في 14 مباراة لعبها مع الريال منذ انتقاله قادما من بوروسيا دورتموند، أصيب بخلع بالكتف خلال المباراة التي تعادل فيها الريال مع رايو فاييكانو يوم الأحد الماضي.

وكان بيلينغهام انضم لقائمة المنتخب الإنجليزي، التي اختارها المدير الفني جاريث ساوثجيت، استعدادا لمواجهتي مالطا ومقدونيا الشمالية في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا "يورو 2024"

وذكر الريال في بيان صدر اليوم السبت :" بعد الفحوص الطبية التي خضع لها لاعبنا جود بيلينغهام، تم تشخيص إصابته بوجود عدم استقرار في المنطقة الامامية لكتفه الأيسر، نتيجة لإصابته بخلع في الكتف مؤخرا".

وأضاف:" يغيب بيلينغهام عن مباراة الفريق التي تقام اليوم أمام فالنسيا".

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