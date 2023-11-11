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أرسنال يهزم بيرنلي بثلاثية وليندلوف يقود مانشستر يونايتد للفوز على لوتون بالدوري الإنجليزي

11/11/2023 3:01:53 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

فاز أرسنال على ضيفه بيرنلي 3 /1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع أرسنال رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي المتصدر، والذي يلعب غدا مع مضيفه تشيلسي ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وتقدم أرسنال في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق لياندرو تروسارد، قبل أن يدرك بيرنلي التعادل في الدقيقة 54 عن طريق جوش بروانهيل.

وفي الدقيقة 56 سجل ويليام ساليبا الهدف الثاني لأرسنال، ثم أضاف زميله أوليكساندر زينتشينكو الهدف الثالث في الدقيقة74.

وشهدت المباراة تعرض فابيو فييرا لاعب أرسنال للطرد في الدقيقة 83.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز مانشستر يونايتد على ضيفه لوتون تاون 1 / صفر.

وسجل فيكتور ليندلوف الهدف الوحيد لمانشستر يونايتد في الدقيقة 59.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد لوتون عند ست نقاط في المركز السابع عشر.

وضمن منافسات الجولة ذاتها، حقق إيفرتون فوزا مهما على مضيفه كريستال بالاس 3 /2.

وتقدم إيفرتون في الدقيقة الأولى عن طريق فيتالي ميكالينكو، قبل أن يدرك إيبريشي إيزي التعادل لكريستال بالاس في الدقيقة الخامسة.

وفي الدقيقة 49 سجل عبد الله دوكوري الهدف الثاني لإيفرتون، غير أن أودسون إيدوارد سجل هدف التعادل الثاني لكريستال بالاس في الدقيقة 73.

وقبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي للشوط الثاني والمباراة، سجل إدريسا جانا جاي الهدف الثالث لإيفرتون.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر.

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