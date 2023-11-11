أحمد بن حمدان: نتطلع لبناء قاعدة متينة للشراع والتجديف

أكد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، أن مجلس إدارة الاتحاد ماضٍ في تنفيذ خططه الرامية إلى نشر مفهوم رياضات الشراع والتجديف الحديث وتوسيع المشاركة من خلال جذب مختلف شرائح المجتمع، وتوفير فرص تأهيل الكوادر الوطنية القادرة على العطاء وتحفيز أبنائنا وبناتنا ممن أسهموا في مسيرة المنتخبات الوطنية لاكتساب الخبرات، وبعد ذلك الإسهام في بناء قاعدة متينة تخدم مسيرة المنتخبات والأندية.

جاء ذلك لدى حضوره، أول من أمس، حفل ختام دورة المستوى الثالث للمدربين والمدربات في رياضة الشراع الحديث، التي نظمها اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث للمرة الأولى على مستوى المنطقة والشرق الأوسط بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية ضمن برنامج التضامن الأولمبي، واستضافها على مدار خمسة أيام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بمشاركة 14 دارساً من الجنسين.

ووجه الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان الشكر الجزيل إلى اللجنة الأولمبية الوطنية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، على الدعم الكبير والمتواصل للاتحادات الوطنية وتشجيعها على تنفيذ خططها الخاصة بتطوير ورفع كفاءة الكوادر الوطنية من خلال إتاحة الفرص العلمية عبر البرامج والدورات المتخصصة، التي من شأنها خلق كفاءات قادرة على وضع بصمتها في المستقبل.

وعبر رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث عن سعادته الكبيرة بأن يكون 14 من أبناء وبنات الوطن قد اجتازوا دراسات المستوى الثالث للشراع الحديث في التدريب بنجاح بعد 5 أيام عمل متواصلة تعرفوا فيها إلى الأساليب والطرق الحديثة في مجال التدريب، الأمر الذي يشكل نواة مضيئة لمستقبل مشرق، مشيراً إلى أن نسبة كبيرة من المشاركين من العنصر النسائي، لتؤكد فتياتنا قدراتهن بعدما حققن النجاح في المحافل العربية والدولية والعالمية، وكان آخرها إهداء الإمارات 3 ميداليات في دورة الألعاب العربية التي جرت شهر يوليو الماضي في الجزائر.

وثمن الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان دور نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الذي احتضن واستضاف فعاليات الدورة التي شهدت الكثير من التطبيقات النظرية والعملية في مقره في العاصمة أبوظبي، وعلى مياه كاسر الأمواج، مشيداً بدور لجنة التطوير في الاتحاد الدولي للشراع الحديث، التي اهتمت بالدورة، وأوفدت الخبيرين البريطاني تيم كروس، والمغربي زهير لباط، اللذين أشرفا فنياً على الدورة.

حضور

وقام الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، ومحمد عبدالله العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، ومحمد بن درويش، المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، وناصر الظاهري، رئيس قسم السباقات الحديثة في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بتوزيع شهادات الدراسات المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي على الدارسين في الدورة، وعددهم 14 مدرباً ومدربة، كما قام محمد بن درويش بتقديم دروع اللجنة الأولمبية إلى رئيس الاتحاد، وممثل نادي أبوظبي، والمحاضرين.

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