مبابي يقود باريس سان جيرمان للفوز على ستاد ريمس واعتلاء صدارة الدوري الفرنسي

اعتلى فريق باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم، عقب فوزه على ستاد ريمس 3 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثانية عشرة من المسابقة.

وتقمص كيليان مبابي دور البطولة لفريق سان جيرمان بتسجيله الأهداف الثلاثة (هاتريك) في الدقائق الثالثة و59 و82.

ورفع كيليان مبابي رصيد أهدافه إلى 13 هدفا في الدوري الفرنسي هذا الموسم ليعتلي صدارة ترتيب الهدافين بفارق ستة أهداف أمام أقرب ملاحقيه أكور أدامز مهاجم مونبيلييه.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 27 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة أمام نيس، فيما توقف رصيد ستاد ريمس عند 20 نقطة في المركز الرابع.

وأصبح هذا الفوز هو الثامن لسان جيرمان في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في ثلاث.

في المقابل باتت هذه الخسارة هي الرابعة لريمس في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في مباراتين.

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