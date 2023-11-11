زايد بن محمد بن زايد يتوج الفائزين بجائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو 2023

توَّج سموّ الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان الفائزين بجائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو مع ختام منافسات النسخة الـ 15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي أُقيمت تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في مبادلة أرينا في أبوظبي على مدى 10 أيام بمشاركة 7,000 لاعب ولاعبة من 127 بلداً من مختلف أنحاء العالم.

وهنَّأ سموّ الشيخ زايد بن محمد بن زايد الفائزين بجائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو، منوِّهاً بدورها في تعزيز رياضة الجوجيتسو وتألُّق أبطالها على الساحة العالمية، وإسهامها في ترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة عالمية لاحتضان منافسات الجوجيتسو، وإعداد جيل جديد من المواهب الشابة لتمثيل الدولة ورفع علمها عالياً في مختلف المحافل الدولية.

وشهد حفل توزيع الجوائز، الذي نظَّمه اتحاد الإمارات للجوجيتسو في مبادلة أرينا، تكريم الفائزين ضمن 20 فئة شملت أفضل الأبطال في رياضة الجوجيتسو من المحترفين والناشئين والهواة والأساتذة، إضافة إلى تقدير جهود أفضل المؤسَّسات والأكاديميات المحلية والقارية والدولية المتخصِّصة في تدريب هذه الرياضة، وتوسيع نطاق انتشارها من خلال إعداد جيل جديد من الأبطال.

وتحتفي جائزة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بالأداء المتميِّز للاعبين على المستوى المحلي والقاري والعالمي، حيث اختيرَ الفائزون في نسخة هذا العام، من أكثر من 50,000 لاعب ولاعبة شاركوا في أكثر من 300 بطولة حول العالم، نظَّمتها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو التي تتولّى الإشراف على تنظيم البطولات حول العالم، سعياً للنهوض بمستويات الاحتراف والتميُّز في هذه الرياضة من خلال دعم وتشجيع مواهب ونجوم وأبطال الجوجيتسو في العالم.

حضر حفل التكريم كل من سعادة عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وسعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس الاتحاد، والسيد فهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحاد، والسيد طارق البحري، مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، وممثّلي أكاديميات الجوجيتسو المحلية والعالمية، وممثّلي سفارات دول اللاعبين المشارِكين والرعاة والشركاء الإستراتيجيين لاتحاد الإمارات للجوجيتسو.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز